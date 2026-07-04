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Дмитрий Воробьёв отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:42
Вот и сиди ,где сидишь ! ))
83ayt922wyb4
83ayt922wyb4
сегодня в 21:56
Вроде как и не осень... а утки все жирнее становятся....
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:51
Вот и не надо ему звонить
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:50
Фуууух, пронесло
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 21:45
А зачем на него выходить? Таких ЦН и в Спартаке хватает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:22
здесь тоже сундук футбольных тайн.
Локо придется продавать игроков
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:22
Чесный Воробьев...не то что тюкавин все время юлит...)
Гость
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