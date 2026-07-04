Дмитрий Воробьёв отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».
Звонил ли мне кто-то из «Спартака» этим летом? Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.
Звонил ли мне кто-то из «Спартака» этим летом? Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.
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Локо придется продавать игроков