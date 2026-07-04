Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
На 50-й минуте Аззедин Унахи вывел Марокко вперёд. На 82-й минуте Унахи оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Софьян Раими довёл счёт до разгромного.
В 1/4 финала чемпионата мира Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.
Но судя по тому , как начали Канадцы первый тайм , был реально удивлен , на свой гол они наиграли.
А вот во втором тайме канадцы физически просели , не было никакой четкой идеи на поле, все стало блеклым.
А вот марокканцы проснулись, хотя я согласен с Геничем, что сегодня они провели не лучший матч, но счет на табло. Канадцы как будто и не заслуживали счета 3-0.
Да можно говорить о том , что Унахи по идее могли удалять , но и это уже только споры и разговоры.
Марокко с победой!
Канадцы играли лучше, наиграли ли на победу- вопрос дискуссионный, но то,
что не наиграли на поражение- это точно, тем более на крупное.
По целому ряду ключевых статистических показателей канадцы превзошли
оппонента, но счёт, как грицца, на табло..
Вероятно, всё дело в опыте.
Кленовые ранее лишь дважды пробивались на мундиаль, причём в обоих
случаях не набирали очков в группе и вылетали с последнего места.
Канада, тем самым, до лета 26 года не знала никаких успехов на ЧМ.
Марроканцы же имеют более солидный бэкграунд, и само за себя говорит
их 7-е место в рейтинге ФИФА- выше Италии, Германии и проч.
Стоимость состава сборной Марокко- около €450 млн, что по сравнению
с Канадой почти втрое больше.
Что ж, горький опыт это тоже опыт, причём поценнее иного другого.
Канадцам забрать в копилку его. Пережить, принять, плюнуть, растереть,
усвоить урок и развивать футбол дальше..)