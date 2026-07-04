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Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

сегодня, 22:05
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Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 50-й минуте Аззедин Унахи вывел Марокко вперёд. На 82-й минуте Унахи оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Софьян Раими довёл счёт до разгромного.

В 1/4 финала чемпионата мира Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

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Все комментарии
k38r3n7azam7
k38r3n7azam7
сегодня в 23:11
Заслуженная победа Марокко. Даже не обсуждается. Отодрали как пацанов.....
red mer
red mer
сегодня в 23:10
слишком крупный счет
y-ago
y-ago
сегодня в 23:07
До перерыва были вопросы, после — никаких. Марокко прибавило и закономерно победило на классе. Поздравления!
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:56
))))) следующий матч, с возможно, Чемпионами мира! ;-)
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 22:49
принимают эстафету) следующий матч для марокканцев последний на ЧМ. не особо люблю североафриканские сборные, но тут и Канада ни разу не футбольная страна. поэтому игра была равна играли два....
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:45
Канада в своём стиле задавила физикой уставших Марокканцев. Но в первой же вылазке Марокко забивает и раскрепощается. Гол этот совершенно не вписывался в сценарий первого тайма, но низкая тактическая выучка Канадцев этому поспособствовала. Ну а когда вышел огромный нап у Канады и совершенно не понимающий, как играют в футбол, стало всё понятно окончательно. Бей-беги пока актуально для этой команды.
salleeh
salleeh ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 22:40
Месси тоже не удалили, хотя были причины…
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 22:33
Кандаурову. Ну пока они не превзошли свой результат на прошлом ЧМ, и сегодня у них практически 100 реализация – это большое везение, причём исключительно во 2 тайме. Поэтому восхищаться если только счётом, спасибо канадцам дали им проявить себя в завершающей стадии с голами.
баск
баск
сегодня в 22:32
Удивительный получился спектакль)

Канадцы играли лучше, наиграли ли на победу- вопрос дискуссионный, но то,
что не наиграли на поражение- это точно, тем более на крупное.
По целому ряду ключевых статистических показателей канадцы превзошли
оппонента, но счёт, как грицца, на табло..

Вероятно, всё дело в опыте.
Кленовые ранее лишь дважды пробивались на мундиаль, причём в обоих
случаях не набирали очков в группе и вылетали с последнего места.
Канада, тем самым, до лета 26 года не знала никаких успехов на ЧМ.

Марроканцы же имеют более солидный бэкграунд, и само за себя говорит
их 7-е место в рейтинге ФИФА- выше Италии, Германии и проч.
Стоимость состава сборной Марокко- около €450 млн, что по сравнению
с Канадой почти втрое больше.

Что ж, горький опыт это тоже опыт, причём поценнее иного другого.
Канадцам забрать в копилку его. Пережить, принять, плюнуть, растереть,
усвоить урок и развивать футбол дальше..)
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:30
Браво канадцам, я бы не сказал что лёд , клюшка и шайба ближе чем зелёный газон. Достойная выступили на чемпионате и сегодня бились до конца .
Но Марокко уровнем выше. Любому сопернику будет не сладко на встрече с ними, много крови попьют у любого . Не удивлюсь если они дойдут до финала
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 22:30
ругать Марокко за слабую игру не стоит)))
не забываем, что они играли на день позже канадцев, это раз.
вдобавок были 120 минут с серией пенальти чтоб пройти Нидерланды.
естественно, марокканцы подошли по физической форме хуже к матчу...
и все равно на классе переиграли Канаду.
тлько в 1 тайме у канадцев были пару опасных моментов.
у Марокко опасных моментов за матч было гораздо больше, и это после потери лучшего игрока - Сайбари.
матос
матос
сегодня в 22:28
как я и говорил после игры с ЮАР что следующий матч для Канады последний на этом ЧМ. Марокко свой шанс использовали норм и вышли далее, молодцом парни.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:26
Марокко заслуженно в 1\4 финала.
жаль, новичок Баварии Сайбари получил травму.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 22:25
ничего))
у португалез шикарный шанс взять реванш 2022.
надо просто пройти красную фурию и надеяться что марокканцы победят французов
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:24
Сразу оговорюсь, первый матч сборной Канады, который смотрел целиком, а не в обзоре. Как сказал комментатор где-то в таме втором, примерно: "Удивительный футбол у сборной Канады, он построен на беготне, но уже пятый матч кряду...." Ничего никому это не напоминает, ежели спроецировать на РПЛ? Ну это так, в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, ежели кратко. То в тайме первом, броуновское движение положительно заряженных частиц. Хозяева были более положительно заряжены, и ведь кто знает, реализуй голевой момент, как бы дальше пошло. В тайме втором хозяева и поднабегались, да и марокканцы как-то в себя пришли, плюс уровень исполнителей и исполнения....Может 0-3 и не заслуживали канадцы, да и победа Марокко далеко не за явным преимуществом по игре, но счет на табло. Как обычно со своей колокольни.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 22:17, ред.
Не ударить в грязь лицом, канадцам удалось. Канада впервые на ЧМ набрали достаточные очки для выхода в плей-офф (вообще в своей истории набрали очки, раньше и этого не было), вышли 1/8 финал. Свой максимум, как могли показали. Марокко удачи в 1/4 финале против Франции...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:12
Пока игра Марокко вызывает восхищение. Пожалуй в паре Франция Марокко будут играть две сильнейшие команды ЧМ. Аргентина не впечатлила, Испания не в тонусе, а Португалия и Англия не совсем готовы. Хотя возможно все. Это футбол
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:09
До матча был уверен в проходе Марокко , прям без сомнений.
Но судя по тому , как начали Канадцы первый тайм , был реально удивлен , на свой гол они наиграли.
А вот во втором тайме канадцы физически просели , не было никакой четкой идеи на поле, все стало блеклым.
А вот марокканцы проснулись, хотя я согласен с Геничем, что сегодня они провели не лучший матч, но счет на табло. Канадцы как будто и не заслуживали счета 3-0.
Да можно говорить о том , что Унахи по идее могли удалять , но и это уже только споры и разговоры.

Марокко с победой!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 22:08
У Марокко сегодня мало что получалось в атаке. Да еще и потеряли из за травмы своего лучшего бомбардира Сайбари. Но на выручку им пришел стандарт. Классный розыгрыш штрафного позволил открыть счет в матче. Канада играла хорошо, старалась. Разгрома не заслуживала но раскрылась и в конце марокканцы умело ловили их на контратаках.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 22:07
Жаль Морокко не в сетке Аргентины, вместо них. Спокойно могли бы до финала дойти
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