Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

сегодня, 22:05

Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 50-й минуте Аззедин Унахи вывел Марокко вперёд. На 82-й минуте Унахи оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Софьян Раими довёл счёт до разгромного.

В 1/4 финала чемпионата мира Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.