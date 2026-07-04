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Анчелотти назвал единственного тренера, который может давать ему советы

сегодня, 23:02

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что прислушался бы только к советам экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Я готовился к более чем 1400 матчам. Этого может быть недостаточно, чтобы понять футбол, но это, безусловно, хороший объем опыта. Только один человек готовился к большему количеству матчей, чем я: Алекс Фергюсон, который готовился к более чем 2000 матчей. Я прислушиваюсь к советам всех, но единственный, кто действительно мог бы быть подходящим человеком, чтобы давать мне советы, — это Алекс Фергюсон.

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