Дзюба рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак»

Бывший форвард «Акрона» ответил, хотел бы он вернуться в «Спартак».

Была бы красивая история, красиво закольцевать, выиграть трофей. Честно говоря, просто наслаждаюсь отдыхом, у меня три пацана растут, лучшее вложение — это наши дети.