Дзюба рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак»

Бывший форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил, хотел бы он вернуться в «Спартак».
Была бы красивая история, красиво закольцевать, выиграть трофей. Честно говоря, просто наслаждаюсь отдыхом, у меня три пацана растут, лучшее вложение — это наши дети.
Была бы красивая история, красиво закольцевать, выиграть трофей. Честно говоря, просто наслаждаюсь отдыхом, у меня три пацана растут, лучшее вложение — это наши дети.
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