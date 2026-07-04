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Дзюба рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак»

сегодня, 23:28

Бывший форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил, хотел бы он вернуться в «Спартак».

Была бы красивая история, красиво закольцевать, выиграть трофей. Честно говоря, просто наслаждаюсь отдыхом, у меня три пацана растут, лучшее вложение — это наши дети.

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