«Истанбул Башакшехир» выкупил права на Шомуродова

сегодня, 00:30

Пресс-служба «Истанбула Башакшехира» объявила, что клуб выкупил права на нападающего «Ромы» .

Турецкий клуб активировал обязательную опцию выкупа футболиста за 2,8 млн евро. Контракт с форвардом подписан до лета 2028 года.