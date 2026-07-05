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«Истанбул Башакшехир» выкупил права на Шомуродова

сегодня, 00:30

Пресс-служба «Истанбула Башакшехира» объявила, что клуб выкупил права на нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

Турецкий клуб активировал обязательную опцию выкупа футболиста за 2,8 млн евро. Контракт с форвардом подписан до лета 2028 года.

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Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:43
Правильное решение. Тем более за такие копейки.
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