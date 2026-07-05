«Реал» определился с дальнейшей трансферной стратегией

сегодня, 00:45

«Реал» пока не будет подписывать новых футболистов.

Мадридский клуб принял решение продать ряд игроков, прежде чем осуществлять новые трансферы. При этом неизвестно, будут ли вообще «сливочные» работать на подписанием новых футболистов до закрытия трансферного окна.