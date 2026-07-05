«Реал» определился с дальнейшей трансферной стратегией

«Реал» пока не будет подписывать новых футболистов.
Мадридский клуб принял решение продать ряд игроков, прежде чем осуществлять новые трансферы. При этом неизвестно, будут ли вообще «сливочные» работать на подписанием новых футболистов до закрытия трансферного окна.
так и представляю, как Перес несогласных уйти из клуба разделает и продает на органы....
пока что ушли - Карвахаль, Алаба, Себальос.
еще 5-6 игроков на трансферы на продажу.
непростая задача у Переса. тем более каждый игрок считает, что он нужен Реалу))))