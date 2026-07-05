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«Реал» определился с дальнейшей трансферной стратегией

сегодня, 00:45

«Реал» пока не будет подписывать новых футболистов.

Мадридский клуб принял решение продать ряд игроков, прежде чем осуществлять новые трансферы. При этом неизвестно, будут ли вообще «сливочные» работать на подписанием новых футболистов до закрытия трансферного окна.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:41
Выглядит как благоразумный алгоритм - сперва продать, потом уже покупать, поскольку ещё неизвестно кого и за сколько удастся продать, а в основном речь и в случае с продажами, и в случае с покупками идёт о крупных суммах, судя по всему.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:28
Это понятно. Пока не продадим некоторых игроков, мы не сможем заявить новых.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:27
продать ряд игроков.
так и представляю, как Перес несогласных уйти из клуба разделает и продает на органы....
пока что ушли - Карвахаль, Алаба, Себальос.
еще 5-6 игроков на трансферы на продажу.
непростая задача у Переса. тем более каждый игрок считает, что он нужен Реалу))))
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