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Мбаппе сравнялся с лидером по голам на ЧМ-2026 Месси

сегодня, 08:37
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил седьмой мяч на чемпионате мира 2026 года. Он отличился в игре 1/8 финала с Парагваем, реализовав пенальти (1:0).

Француз по количеству голов на этом турнире сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси. При этом действующим чемпионам мира ещё предстоит провести свою встречу второго раунда, в которой они сыграют с Египтом.

Кроме того, Мбаппе, который к настоящему моменту также сделал две голевые передачи, укрепил лидерство по количеству результативных действий. У него их стало 9. Месси пока не ассистировал партнёрам на текущем ЧМ.

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Все комментарии
KAY_717
KAY_717 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 09:56
А у Рона узбекского все по делу 🤣
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:44
Месси еше нету асиста а говорят он командный игрок все голы какие то шальные залетели
gq2f7ncy5kw7
gq2f7ncy5kw7
сегодня в 09:35
Месси с пеналя пока еще не забивал....-1 для черепашки....
nuh5h8zgewxy
nuh5h8zgewxy
сегодня в 09:21
Не слишьком ли много пиара для Камерунского Эму???????
mss6c88y63qj
mss6c88y63qj
сегодня в 09:19
Мбаппе по-любому обойдет и будет первым
112910415
112910415
сегодня в 09:17
схватка обостряется, однако !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
Флаг ему в руки и вперед !
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