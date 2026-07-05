Мбаппе сравнялся с лидером по голам на ЧМ-2026 Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил седьмой мяч на чемпионате мира 2026 года. Он отличился в игре 1/8 финала с Парагваем, реализовав пенальти (1:0).
Француз по количеству голов на этом турнире сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси. При этом действующим чемпионам мира ещё предстоит провести свою встречу второго раунда, в которой они сыграют с Египтом.
Кроме того, Мбаппе, который к настоящему моменту также сделал две голевые передачи, укрепил лидерство по количеству результативных действий. У него их стало 9. Месси пока не ассистировал партнёрам на текущем ЧМ.