Мбаппе сравнялся с лидером по голам на ЧМ-2026 Месси

сегодня, 08:37

Нападающий сборной Франции забил седьмой мяч на чемпионате мира 2026 года. Он отличился в игре 1/8 финала с Парагваем, реализовав пенальти (1:0).

Француз по количеству голов на этом турнире сравнялся с аргентинцем . При этом действующим чемпионам мира ещё предстоит провести свою встречу второго раунда, в которой они сыграют с Египтом.