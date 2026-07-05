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ФК «Десять» стал победителем Медиалиги, обыграв в финале «СКА-Ростов»

сегодня, 09:38

ФК «Десять» обыграл «СКА-Ростов» в финале седьмого сезона Медийной футбольной лиги. Игра состоялась в Москве на стадионе «Лужники», её посетили 21 358 зрителей.

Символический удар перед началом поединка нанёс вратарь сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов.

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 11-й минуте ростовская команда открыла счёт — мяч забил Никита Чичерин. На 25-й Сергей Кутузов восстановил равенство на табло. Согласно правилам турнира, каждый тайм длился 25 минут чистого времени. В серии буллиталити (выходы один на один с вратарём) лучше оказались представители столицы — 4:3.

ФК «Десять», который принимает участие в Медиалиге с 2022 года, стал чемпионом впервые. Владеет клубом комик и телеведущий Азамат Мусагалиев.

«СКА-Ростов» и ФК «10» в следующем сезоне выступят в Пути регионов Кубка России.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 10:18
Лучше бы пацанов со двора в этап кубка, чем зажиточных комиков
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:04
помню этих челов, в Брест приезжали с визитом к местному Динамо)
Гость
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