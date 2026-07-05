ФК «Десять» стал победителем Медиалиги, обыграв в финале «СКА-Ростов»

сегодня, 09:38

ФК «Десять» обыграл « СКА -Ростов» в финале седьмого сезона Медийной футбольной лиги. Игра состоялась в Москве на стадионе «Лужники», её посетили 21 358 зрителей.

Символический удар перед началом поединка нанёс вратарь сборной России и ПСЖ .

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 11-й минуте ростовская команда открыла счёт — мяч забил Никита Чичерин. На 25-й Сергей Кутузов восстановил равенство на табло. Согласно правилам турнира, каждый тайм длился 25 минут чистого времени. В серии буллиталити (выходы один на один с вратарём) лучше оказались представители столицы — 4:3.

ФК «Десять», который принимает участие в Медиалиге с 2022 года, стал чемпионом впервые. Владеет клубом комик и телеведущий Азамат Мусагалиев.