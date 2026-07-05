Дешам стал рекордсменом по победам в плей-офф ЧМ

Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам стал первым тренером в истории чемпионатов мира, одержавшим 10 побед в плей-офф.
В ночь на 5 июля команда выиграла у Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).
Специалист тренирует сборную Франции с 2012 года. Он выигрывал в плей-офф на турнирах 2014 (1), 2018 (4), 2022 (3) и 2026 (2) года. Под его руководством французы стали чемпионами мира в 2018-м, а также выиграли серебряные медали чемпионата Европы-2016 и ЧМ-2022.
Кроме того, на текущем турнире Дешам стал самым побеждающим тренером в истории чемпионатов мира. Победа над командой Швеции (3:0) стала для него 17-й в его карьере тренера. По этому показателю он опередил рулевого сборной ФРГ Хельмута Шена, работавшего в период с 1964 по 1978 год. На данный момент на счету Дешама уже 18 побед. Он может превзойти рекорд Шена по проведённым на турнире играм: у француза на данный момент 23 поединка, у немца — 25.
Ранее Дешам объявил, что покинет сборную Франции по окончании ЧМ.