Тренер Туниса ушёл из сборной менее чем через месяц после назначения

Француз Эрве Ренар на своей странице в социальной сети сообщил об уходе с должности главного тренера сборной Туниса.
Специалист работал с командой с 16 июня, придя после первого тура ЧМ-2026, в котором она проиграла Швеции со счётом 1:5. Под руководством Ренара тунисцы уступили Японии (0:4) и Нидерландам (1:3) и заняли последнее место в группе.
Для Эрве сборная Туниса стала пятой африканской в тренерской карьере. Ранее он возглавлял команды Марокко, Кот-д'Ивуара, Анголы и Замбии. С ивуарийцами и замбийцами выигрывал Кубок африканских наций.