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Тренер Туниса ушёл из сборной менее чем через месяц после назначения

сегодня, 10:13

Француз Эрве Ренар на своей странице в социальной сети сообщил об уходе с должности главного тренера сборной Туниса.

Специалист работал с командой с 16 июня, придя после первого тура ЧМ-2026, в котором она проиграла Швеции со счётом 1:5. Под руководством Ренара тунисцы уступили Японии (0:4) и Нидерландам (1:3) и заняли последнее место в группе.

Для Эрве сборная Туниса стала пятой африканской в тренерской карьере. Ранее он возглавлял команды Марокко, Кот-д'Ивуара, Анголы и Замбии. С ивуарийцами и замбийцами выигрывал Кубок африканских наций.

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Тунис  Ренар Эрве
Источник: tass.ru Фото: Соцсети Эрве Ренара
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