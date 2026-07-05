Тренер Туниса ушёл из сборной менее чем через месяц после назначения

сегодня, 10:13

Француз на своей странице в социальной сети сообщил об уходе с должности главного тренера сборной Туниса.

Специалист работал с командой с 16 июня, придя после первого тура ЧМ -2026, в котором она проиграла Швеции со счётом 1:5. Под руководством Ренара тунисцы уступили Японии (0:4) и Нидерландам (1:3) и заняли последнее место в группе.

Для Эрве сборная Туниса стала пятой африканской в тренерской карьере. Ранее он возглавлял команды Марокко, Кот-д'Ивуара, Анголы и Замбии. С ивуарийцами и замбийцами выигрывал Кубок африканских наций.