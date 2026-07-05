Мбаппе — первый игрок с тремя голами в плей-офф на 3 ЧМ

сегодня, 10:23

Нападающий сборной Франции отметился голом с пенальти на 70-й минуте матча 1/8 финала ЧМ -2026 с Парагваем (1:0).

Он — первый футболист в истории, отличившийся как минимум тремя голами в играх плей-офф трёх разных ЧМ . Ранее он сделал дубль во встрече со Швецией в 1/16 (3:0).

На турнире 2018 года в России форвард забил три мяча в играх на вылет (два в ворота аргентинцев в 1/8 финала и один — хорватам в финале), на чемпионате мира-2022 — пять (два в игре Польшей в 1/8 и три — в финале с Аргентиной).