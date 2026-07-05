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Мбаппе — первый игрок с тремя голами в плей-офф на 3 ЧМ

сегодня, 10:23
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом с пенальти на 70-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:0).

Он — первый футболист в истории, отличившийся как минимум тремя голами в играх плей-офф трёх разных ЧМ. Ранее он сделал дубль во встрече со Швецией в 1/16 (3:0).

На турнире 2018 года в России форвард забил три мяча в играх на вылет (два в ворота аргентинцев в 1/8 финала и один — хорватам в финале), на чемпионате мира-2022 — пять (два в игре Польшей в 1/8 и три — в финале с Аргентиной).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:20
Ещё на 2 ЧМ выступать будет черепаха.
Здоровье есть))
Гость
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