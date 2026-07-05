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Дешам: «Не факт, что такой футбол доставляет удовольствие зрителям»

сегодня, 10:38
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный для команды матч с Парагваем в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира (1:0).

Было непросто. Если бы мы реализовали один из моментов в концовке, концовка матча прошла бы спокойнее. Парагвайцы пускают в ход любые уловки. Не факт, что такой футбол доставляет удовольствие зрителям, но мы сохраняли концентрацию, а это непросто. У них физически мощная команда, которая отлично обороняется. Мы сделали ещё один важный шаг вперёд. Против южноамериканских команд всегда играть сложно, но я очень рад, что игроки справились с задачей. Мы вышли в четвертьфинал, и этим нужно насладиться.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 12:17
Давненько я такой грязной игры не видел. Тем удивительней действия судейской бригады. Я даже не представляю чем мотивировал судья свои решения. У него фактически на глазах акцентировано бьют игроков одной команды, всячески провоцируют на ответную агрессию и он им охотно потакает. Французам он решительно раздавал горчичники, парагвайцы же его по ходу свой версией плова угостили, добавив вместо зиры немного коки...
Матч начинал смотреть с решением болеть за парагвайцев, но после первых 10 минут они вынудили болеть против них.
Такой футбол нам не нужен
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 12:16
Да, игра отличная, но голы с углового это не верх искусства футбола, это лишь решение аювопроса как и левый пенальти вчера для Франции
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:15
Это не футбол
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Тащили тащили, в открытую. И это норма для хозяев. Через 4ре года азиатов тащили.
Знатог
Знатог
сегодня в 12:11
говорят Парагвайцы играли грубо но все карточки почему то у Франции.
Lobo77
Lobo77 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:07
Ложь. Если бы тащили, то например не заметили бы наступ Зидана, как не заметили два наступа Месси сейчас.
Lobo77
Lobo77 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:04
Мне доставил. Отличная игра была.
Capral
Capral
сегодня в 12:04
Яша.
Мне понравился финал-98. И голы Зидана, и сама игра сб-Франции. Были разговоры, и, до игры, и после, что, якобы, главная звезда бразильской сборной Роналдо поссорился со своей девушкой С.Вернер, которая, на кануне финала ему изменила с журналистом, и поэтому Роналдо вышел на финал убитый горем... Не знаю, не скажу насколько это имело место быть, но даже, если так, то на настроение такого футболиста, в преддверии финала, подобное, отражаться не должно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:44
Ну так тех же французов тащили на ЧМ 98, а здесь убирают для США и Аргентины
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:43
Дешам пусть ответит на вопрос, а кому дос авил удовольствие футбол французов в финале ЧМ98
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:43, ред.
С победой сборную Франции, особенно игроков Реала! Этот матч пример антифутбола. Несколько игроков сборной Парагвая должны были получить красную карточку. Как судья может допускать такие вещи в матче? Зачем вообще нужен ВАР, если за явные акцентированные удары руками и ногами по сопернику, не зовут судью. Этот судья пусть у себя дома физическую культуру в школе преподаёт, даже в этой роли я сомневаюсь в нём. Такое ощущение было, что у него было задание - Франция должна проиграть. Трёх игроков сборной Франции посадил на жёлтые. Франция должна подавать жалобу на это "судейство" и обжаловать эти жёлтые карточки.
Capral
Capral
сегодня в 11:18
Парагвай- очень грамотная команда, в смысле оборонительных действий, как в центре поля, так и в своей штрафной, что было видно в играх с Германией и Францией. Но играть так подленько и грубо- никому не позволительно- это нарушение всех правил футбольного законодательства. Но в этом случае, вопросов больше к арбитру, чем и игрокам Парагвая, который способствовал своим действиями такой грубости...

Что касается Франции, то имея в составе таких Звезд, конечно играть надо с большей фантазией и выдумкой. В таких закрытых матчах, очень многое может решить индивидуальная игра конкретных личностей, что в конечном счете и привело к железобетонному пенальти... Списывать, только на жару, вялую игру Франции, я бы не стал. У французов не хватало оригинальных, острых решений, от этого и мучения на поле, и невнятная игра.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:17
Африканские французы обыграли американских испано-индейцев.
Nenash
Nenash
сегодня в 11:14
Кто же помешал "камерунцам" доставить удовольствие зрителям?.. Жара?.. Судья?.. Смокинги?.. 😄
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:56
Аргентина 22 не доставила никакого удовольствия, абсолютно, как и Марокко 22, но они сделали свою гадкую работу и ими ещё и восхищаются
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