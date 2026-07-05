Дешам: «Не факт, что такой футбол доставляет удовольствие зрителям»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный для команды матч с Парагваем в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира (1:0).
Было непросто. Если бы мы реализовали один из моментов в концовке, концовка матча прошла бы спокойнее. Парагвайцы пускают в ход любые уловки. Не факт, что такой футбол доставляет удовольствие зрителям, но мы сохраняли концентрацию, а это непросто. У них физически мощная команда, которая отлично обороняется. Мы сделали ещё один важный шаг вперёд. Против южноамериканских команд всегда играть сложно, но я очень рад, что игроки справились с задачей. Мы вышли в четвертьфинал, и этим нужно насладиться.
Что касается Франции, то имея в составе таких Звезд, конечно играть надо с большей фантазией и выдумкой. В таких закрытых матчах, очень многое может решить индивидуальная игра конкретных личностей, что в конечном счете и привело к железобетонному пенальти... Списывать, только на жару, вялую игру Франции, я бы не стал. У французов не хватало оригинальных, острых решений, от этого и мучения на поле, и невнятная игра.
Матч начинал смотреть с решением болеть за парагвайцев, но после первых 10 минут они вынудили болеть против них.
Такой футбол нам не нужен