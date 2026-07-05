Тухель опроверг применение «Виагры» на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, может ли команда использовать препарат «Виагра» перед матчем 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Мексикой. Его слова приводит бразильский портал Globo.
Эта информация неверна, это неправда.
Игра состоится в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте 2240 метров над уровнем моря. Ранее портал Talksport сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство может разрешить игрокам англичан применение «Виагры». Данный препарат наиболее известен как средство для лечения эректильной дисфункции, однако изначально его разрабатывали в качестве лекарства от повышенного артериального давления. Он расширяет кровеносные сосуды в лёгких, блокируя фермент, вызывающий их сужение.
Также немецкий специалист подтвердил оказываемое высокогорьем влияние на состояние футболистов:
Мы чувствуем это, даже если не тренируемся. У меня немного болела голова, я спал хуже, чем в предыдущие дни. Но ничего такого, что нельзя было бы перетерпеть, к чему нельзя было бы адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Мы не можем адаптироваться физически, но приезжаем на день раньше, чтобы почувствовать это заранее, а не во время разминки. Мы проведём предматчевую разминку, чтобы почувствовать скорость мяча. Неудивительно, что мексиканцы начинают так сильно. В первые 20-30 минут нам будет очень сложно. Но я думаю, мы в хорошем положении.