Тухель опроверг применение «Виагры» на ЧМ

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Главный тренер сборной Англии ответил на вопрос о том, может ли команда использовать препарат «Виагра» перед матчем 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Мексикой. Его слова приводит бразильский портал Globo.

Эта информация неверна, это неправда.

Игра состоится в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте 2240 метров над уровнем моря. Ранее портал Talksport сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство может разрешить игрокам англичан применение «Виагры». Данный препарат наиболее известен как средство для лечения эректильной дисфункции, однако изначально его разрабатывали в качестве лекарства от повышенного артериального давления. Он расширяет кровеносные сосуды в лёгких, блокируя фермент, вызывающий их сужение.

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