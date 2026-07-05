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Аршавин оценил опыт игры в «Арсенале»

сегодня, 11:38

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал об опыте игры в составе лондонского «Арсенала».

Опыт в «Арсенале» изменил. Я играл с лучшими футболистами и против лучших футболистов. Увидел, как работает лига, клуб, какие критерии. Увидел, как всё должно быть устроено. Понятно, что и за бугром есть минусы.

Аршавин выступал за английскую команду с 2009 по 2013 год. Он провёл в ней 144 матча, забив 31 гол и сделав 45 результативных передач.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:52, ред.
Из российских в Новой Эре - один из считанных единиц, на игру которого приятно было смотреть.
Сейчас и близко таких наших нет..., даже в перспективе.
Гость
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