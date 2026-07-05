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Мбаппе: «Не бывает правильного или неправильного стиля игры»

сегодня, 12:23
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победном для команды матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Парагваем (1:0).

Футболист стал автором единственного гола в игре, реализовав пенальти на 70-й минуте. В четвертьфинале французы сыграют с марокканцами, обыгравшими во втором раунде канадцев (3:0).

Знали, чего ожидать от этого матча. Думаю, нам было очень полезно сыграть такой матч и посмотреть, как мы с этим справимся. Доказали, что способны не только показывать атакующий футбол. Каждая команда использует свои сильные стороны — не бывает правильного или неправильного стиля игры. Единственный верный путь — это победа. Теперь нужно сосредоточиться на Марокко. Мы с нетерпением ждём встречи с ними, ведь знаем, что это очень сильная команда.

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Все комментарии
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:43, ред.
Даже Мбаппе это понимает. Но некоторые пользователи соккера этого, видимо, никогда не поймут.
Capral
Capral
сегодня в 12:42, ред.
Не знаю, насчет правильного или неправильного стиля игры, но тактика, или тем более стратегия- бывают неправильными... По поводу Марокко, скажу так: я видел вчерашний матч с Канадой, где американцы имели и преимущество по моментам и по игре в целом, но только в 1-м тайме. Что случилось во 2-м, не могу судить с полным основанием, но, как я часто писал, что Канада, также как и Швейцария- очень легкая и воздушная команда, поэтому, возможно, канадцам, элементарно не хватило физики...

Что касается предстоящей игры с Марокко, то думаю, у французов не должно быть проблем, больше, чем в игре с Парагваем, поскольку, марокканцы не играют в такой силовой, закрытый и провокационный футбол. Даже в игре с Бразилией, Марокко много времени проводил в позиционной атаке. Но выводы, из вчерашней игры с Парагваем, который сыграл в свой традиционный, исторический футбол, французам сделать надо...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:41
Главное — счёт на табло...
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