Мбаппе: «Не бывает правильного или неправильного стиля игры»

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победном для команды матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Парагваем (1:0).
Футболист стал автором единственного гола в игре, реализовав пенальти на 70-й минуте. В четвертьфинале французы сыграют с марокканцами, обыгравшими во втором раунде канадцев (3:0).
Знали, чего ожидать от этого матча. Думаю, нам было очень полезно сыграть такой матч и посмотреть, как мы с этим справимся. Доказали, что способны не только показывать атакующий футбол. Каждая команда использует свои сильные стороны — не бывает правильного или неправильного стиля игры. Единственный верный путь — это победа. Теперь нужно сосредоточиться на Марокко. Мы с нетерпением ждём встречи с ними, ведь знаем, что это очень сильная команда.
Что касается предстоящей игры с Марокко, то думаю, у французов не должно быть проблем, больше, чем в игре с Парагваем, поскольку, марокканцы не играют в такой силовой, закрытый и провокационный футбол. Даже в игре с Бразилией, Марокко много времени проводил в позиционной атаке. Но выводы, из вчерашней игры с Парагваем, который сыграл в свой традиционный, исторический футбол, французам сделать надо...