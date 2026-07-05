Мбаппе: «Не бывает правильного или неправильного стиля игры»

Нападающий и капитан сборной Франции высказался о победном для команды матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Парагваем (1:0).

Футболист стал автором единственного гола в игре, реализовав пенальти на 70-й минуте. В четвертьфинале французы сыграют с марокканцами, обыгравшими во втором раунде канадцев (3:0).

Знали, чего ожидать от этого матча. Думаю, нам было очень полезно сыграть такой матч и посмотреть, как мы с этим справимся. Доказали, что способны не только показывать атакующий футбол. Каждая команда использует свои сильные стороны — не бывает правильного или неправильного стиля игры. Единственный верный путь — это победа. Теперь нужно сосредоточиться на Марокко. Мы с нетерпением ждём встречи с ними, ведь знаем, что это очень сильная команда.