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Стало известно, почему ЭСК сменила название

сегодня, 12:34

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос, почему Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) сменила название. Ранее у органа была приставка «при президенте РФС».

Это теперь комиссия РФС. Мы решили, что коннотация была неправильной — как будто мы работаем для президента РФС. Мы работаем для всех, а не для президента. Изначально комиссия создавалась, чтобы президента РФС независимо информировать о делах судейства. А сейчас мы информируем всю общественность и название прежнее не совсем объективно.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:37
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