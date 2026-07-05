Стало известно, почему ЭСК сменила название

Глава судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос, почему Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) сменила название. Ранее у органа была приставка «при президенте РФС ».

Это теперь комиссия РФС . Мы решили, что коннотация была неправильной — как будто мы работаем для президента РФС . Мы работаем для всех, а не для президента. Изначально комиссия создавалась, чтобы президента РФС независимо информировать о делах судейства. А сейчас мы информируем всю общественность и название прежнее не совсем объективно.