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Сборная США установила барьеры на своей базе

сегодня, 12:48
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия07.07.2026 в 03:00 Не начался

Сборная США готовится к матчу 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Бельгией.

Американцы установили заграждения на небольшом холме на своей тренировочной базе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы никто не мог подсмотреть за ходом подготовки.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:01
Смешно конешно, все равно Мексика вдует гринго.
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