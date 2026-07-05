Сборная США установила барьеры на своей базе

сегодня, 12:48

Сборная США готовится к матчу 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Бельгией.

Американцы установили заграждения на небольшом холме на своей тренировочной базе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы никто не мог подсмотреть за ходом подготовки.