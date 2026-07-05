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Думфрис перешёл из «Интера» в «Реал»

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:50
+ ещё защитник 🙃 все как любит Моур
Groboyd
Groboyd
сегодня в 14:18
Слабый как защитник. Прорывы хорошие по флангу. Крепкий игрок, что помогает и замыкать навесы с противоположного фланга.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:09
Перес всех купил. ) Или ещё не всех ?
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 13:44
Всё верно, смущает только возраст. Главное, чтобы не стал вторым Алабой.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 13:43
Оценивать его можно только после проведённого сезона, после важных матчей. Дензел допускал разгромы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:37
Думфриз это уровень Майкона, или около того. Раньше его нужно было брать
y-ago
y-ago
сегодня в 13:33
Это малобюджетный трансфер не про звёздность, а про функциональность:
«Реал» получает очень мощного правого латераля игрока, который:
даёт ширину, делает рывки в штрафную, добавляет физику в матчах против низких блоков. По сути — это попытка добавить “премьер-лиговую” мощь в фланг, где у «Реала» не хватало давления.
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