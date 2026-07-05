Думфрис перешёл из «Интера» в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил о переходе защитника «Интера» Дензела Думфриса. Контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
Футболист сборной Нидерландов выступал за миланский клуб с августа 2021-го, куда переходил из ПСВ.
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«Реал» получает очень мощного правого латераля игрока, который:
даёт ширину, делает рывки в штрафную, добавляет физику в матчах против низких блоков. По сути — это попытка добавить “премьер-лиговую” мощь в фланг, где у «Реала» не хватало давления.