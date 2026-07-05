Тренер Парагвая оценил выступление на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро прокомментировал выступление команды в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Францией (0:1).
Единственный мяч забил нападающий Килиан Мбаппе с пенальти на 70-й минуте. Аргентинский специалист не стал критиковать решение главного арбитра Илгиза Танташева об одиннадцатиметровом, который был назначен после видеопросмотра (VAR).
Изначально арбитр дал продолжить игру после того, как полузащитник Дезире Дуэ упал в единоборстве с Диего Гомесом, но изменил своё решение, когда его пригласили к монитору.
Я видел этот момент на экране VAR, когда его просматривали. Находился позади арбитра, поэтому не могу быть объективным.
У судьи сложилось первое впечатление. Он считает, что игрок сам бросился на газон, пытаясь спровоцировать контакт. Затем система VAR подтверждает, что, по их мнению, это пенальти.
Я собираюсь изучить этот эпизод более подробно. Если смотреть на саму игру... конечно, Дуэ находился в воздухе. Он очень техничный игрок и умеет действовать на ограниченном пространстве.
Считаю, что нога там действительно была. Убрать ногу в такой ситуации очень сложно. Если ты идёшь на мяч и натыкаешься на ногу соперника — что ж, это пенальти. Что тут поделаешь?
Я покидаю чемпионат мира со спокойной душой, зная, что мы показали достойную игру. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше, а поражение, конечно, никогда не приносит радости.
Не люблю проигрывать ни в чём. И, как говорил команде в раздевалке: если хочешь стать победителем, прежде всего нужно научиться проигрывать.
Контракт аргентинца истекает в конце года. Он пока не уверен относительно своего будущего:
Сегодня у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу сейчас трезво всё осмыслить, потому что меня переполняют эмоции. Думаю, нужно подождать, пока всё уляжется.
Нужно, чтобы страсти улеглись, а там посмотрим. Честно говоря, не знаю, чем буду заниматься в профессиональном плане.
Для меня нет места лучше Парагвая. Эта страна, клубы открыли передо мной двери. Ценю отношения с игроками, испытываю чувство благодарности ко всем.
Парагвай не играл, он методично гасил сам футбол: тянули время, ломали темп, вязали Францию по ногам и эпизодам, превращая матч в выживание, а не в игру.
А потом с серьёзным видом рассуждения про VAR, «не объективен» и «достойно выглядели» — хотя план был один: не дать Франции играть вообще, а дальше - Господь не обидит.
Зачем ты меня переубеждаешь? У меня своё видение этого момента.