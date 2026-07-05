Тренер Парагвая оценил выступление на ЧМ-2026

сегодня, 13:22

Главный тренер сборной Парагвая прокомментировал выступление команды в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Францией (0:1).

Единственный мяч забил нападающий с пенальти на 70-й минуте. Аргентинский специалист не стал критиковать решение главного арбитра об одиннадцатиметровом, который был назначен после видеопросмотра ( VAR ).

Изначально арбитр дал продолжить игру после того, как полузащитник упал в единоборстве с , но изменил своё решение, когда его пригласили к монитору.

Я видел этот момент на экране VAR , когда его просматривали. Находился позади арбитра, поэтому не могу быть объективным. У судьи сложилось первое впечатление. Он считает, что игрок сам бросился на газон, пытаясь спровоцировать контакт. Затем система VAR подтверждает, что, по их мнению, это пенальти. Я собираюсь изучить этот эпизод более подробно. Если смотреть на саму игру... конечно, Дуэ находился в воздухе. Он очень техничный игрок и умеет действовать на ограниченном пространстве. Считаю, что нога там действительно была. Убрать ногу в такой ситуации очень сложно. Если ты идёшь на мяч и натыкаешься на ногу соперника — что ж, это пенальти. Что тут поделаешь? Я покидаю чемпионат мира со спокойной душой, зная, что мы показали достойную игру. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше, а поражение, конечно, никогда не приносит радости. Не люблю проигрывать ни в чём. И, как говорил команде в раздевалке: если хочешь стать победителем, прежде всего нужно научиться проигрывать.

Контракт аргентинца истекает в конце года. Он пока не уверен относительно своего будущего: