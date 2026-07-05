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Тренер Парагвая оценил выступление на ЧМ-2026

сегодня, 13:22
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро прокомментировал выступление команды в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Францией (0:1).

Единственный мяч забил нападающий Килиан Мбаппе с пенальти на 70-й минуте. Аргентинский специалист не стал критиковать решение главного арбитра Илгиза Танташева об одиннадцатиметровом, который был назначен после видеопросмотра (VAR).

Изначально арбитр дал продолжить игру после того, как полузащитник Дезире Дуэ упал в единоборстве с Диего Гомесом, но изменил своё решение, когда его пригласили к монитору.

Я видел этот момент на экране VAR, когда его просматривали. Находился позади арбитра, поэтому не могу быть объективным.

У судьи сложилось первое впечатление. Он считает, что игрок сам бросился на газон, пытаясь спровоцировать контакт. Затем система VAR подтверждает, что, по их мнению, это пенальти.

Я собираюсь изучить этот эпизод более подробно. Если смотреть на саму игру... конечно, Дуэ находился в воздухе. Он очень техничный игрок и умеет действовать на ограниченном пространстве.

Считаю, что нога там действительно была. Убрать ногу в такой ситуации очень сложно. Если ты идёшь на мяч и натыкаешься на ногу соперника — что ж, это пенальти. Что тут поделаешь?

Я покидаю чемпионат мира со спокойной душой, зная, что мы показали достойную игру. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше, а поражение, конечно, никогда не приносит радости.

Не люблю проигрывать ни в чём. И, как говорил команде в раздевалке: если хочешь стать победителем, прежде всего нужно научиться проигрывать.

Контракт аргентинца истекает в конце года. Он пока не уверен относительно своего будущего:

Сегодня у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу сейчас трезво всё осмыслить, потому что меня переполняют эмоции. Думаю, нужно подождать, пока всё уляжется.

Нужно, чтобы страсти улеглись, а там посмотрим. Честно говоря, не знаю, чем буду заниматься в профессиональном плане.

Для меня нет места лучше Парагвая. Эта страна, клубы открыли передо мной двери. Ценю отношения с игроками, испытываю чувство благодарности ко всем.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:20
Мне понравился Парагвай. Играли хорошо и надёжно. Немного ещё удачи.
Capral
Capral
сегодня в 15:08
А какой тебе нужен диалог, если ты не хочешь признать очевидное? Ты упрямо стоишь на своем, не потому, что это правильно или имеет место, но только для того, чтобы отстоять свою точку зрения- заведомо неправильную. Ну и, о чем после этого говорить? Тренер говорит откровенную ложь, потому что он давно всё просмотрел, но обида за поражение не дает ему объективно признать неудачу...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 14:53
Раз ты не умеешь вести диалоги, купи учебник социологии начальных классов. И киллометрику тоже не забудь.
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:51
    От легкого удара по ноге, во время движения соперника- не прогнется мышца- это знают даже дети. Но учитывая, то, омерзительное судейство, которое вчера было, любое решение этого урода можно квалифицировать по разному, кроме одного- ПЕНАЛЬТИ!!!
    И вообще, купи уже себе нормальную метрику и успокойся...
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 14:45, ред.
    Так я пересмотрел несколько раз, это спорный момент. Один судья поставит, другой нет. Тем более этот судья не сразу поставил, а после просмотра вар. Потому что удар лёгкий по ноге был, но это на усмотрение судьи.
    Зачем ты меня переубеждаешь? У меня своё видение этого момента.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 14:43
    "Если ты идёшь на мяч и натыкаешься на ногу соперника — что ж, это пенальти."
    Тренер прямым текстом говорит, что Дуэ наткнулся сам. А кто то не понял ничего как обычно и как всегда не разобравшись, начал рано радоваться.
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:43
    Ты посмотри еще раз эпизод и никого не слушай- ни меня, ни тренера. Там всё конкретно видно, больше, чем ты себе представляешь. А тренер, он итак всё уже сказал. Но понятно, что проигравший тренер не может признать очевидного пенальти на все 100%...
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 14:39
    "Я собираюсь изучить этот эпизод более подробно"
    Вот ключевая фраза тренера. Кто то опять отсебятину пишет.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 14:38
    Тренер Парагвая жалеет, что не выдал своим индейцам электрошокеры, при таком судействе их точно не заметили бы. Это грязь и футбола тут нет, сборная Германии тоже увязла в этом парагвайском 62е, я весь матч смотрел, как они лупили Мусиалу, как бы не сломали парня, но обошлось. Лучше бы этот Паргвай достался бы Аргентине…
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:32
    Яша.
    Ты на даче, и конечно, снова без головного убора?)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 13:57
      Тренер сказал, что фол был, и что он был нарисован игроками обеих команд, но посиавил на точку вар
      y-ago
      y-ago
      сегодня в 13:56
      Альфаро, конечно, выдал классический постматчевый «футбольный дзен», но по игре всё проще.
      Парагвай не играл, он методично гасил сам футбол: тянули время, ломали темп, вязали Францию по ногам и эпизодам, превращая матч в выживание, а не в игру.
      А потом с серьёзным видом рассуждения про VAR, «не объективен» и «достойно выглядели» — хотя план был один: не дать Франции играть вообще, а дальше - Господь не обидит.
      Capral
      Capral
      сегодня в 13:39
      Так и есть- пенальти чистейший. Теперь, пусть эти слова тренера Парагвая прочтет этот, который метрики скупает, и успокоится...
      Гость
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