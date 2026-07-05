Карасёву не предлагали возглавить департамент судейства

сегодня, 13:47

Глава судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) высказался об информации, согласно которой должность руководителя департамента судейства, которую сейчас занимает , якобы предлагалась российскому арбитру .

Нет. Карасёв хочет продолжать судить. Сергей, как очень грамотный человек, подождёт год-два-три, и, когда вся тяжёлая работа будет закончена, придут молодые и набьют себе шишки и станут опытными, он с удовольствием займет эту позицию и будет работать в более простых условиях.

Рефери работал на чемпионате мира в России в 2018 году, а также на чемпионатах Европы в 2016-м и 2020-м. По итогам сезона-2023/24 Российский футбольный союз признал Карасёва лучшим арбитром страны.