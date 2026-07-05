Карасёву не предлагали возглавить департамент судейства

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об информации, согласно которой должность руководителя департамента судейства, которую сейчас занимает Милорад Мажич, якобы предлагалась российскому арбитру Сергею Карасёву.
Нет. Карасёв хочет продолжать судить. Сергей, как очень грамотный человек, подождёт год-два-три, и, когда вся тяжёлая работа будет закончена, придут молодые и набьют себе шишки и станут опытными, он с удовольствием займет эту позицию и будет работать в более простых условиях.
Рефери работал на чемпионате мира в России в 2018 году, а также на чемпионатах Европы в 2016-м и 2020-м. По итогам сезона-2023/24 Российский футбольный союз признал Карасёва лучшим арбитром страны.