Дешам: «Вы выставляете Мбаппе диктатором»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает нападающего Килиана Мбаппе диктатором.
В интернете вокруг футболиста сформировался мем о якобы большом влиянии игрока на различные процессы в мадридском «Реале» и национальной команде.
Вы, ребята, выставляете Килиана Мбаппе диктатором... но на самом деле всё с точностью до наоборот. Его публичный образ совершенно не отражает действительность. Килиан всегда отличался зрелостью, и вся команда идёт за ним.
Я очень рад, что капитан у нас — Килиан. Когда он выступает, на поле или за его пределами, то представляет всю команду.
P.S. Плюха Сенегалу из-за пределов штрафной... Кто у французов, кроме лягухи на такое способен ? Поэтому пусть немного потерпят Килю. Форму он набрал отменную, - уже полдела для Франции.
почему то португальские коллеги не дают пас диктатору Роналду