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Дешам: «Вы выставляете Мбаппе диктатором»

сегодня, 14:39
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает нападающего Килиана Мбаппе диктатором.

В интернете вокруг футболиста сформировался мем о якобы большом влиянии игрока на различные процессы в мадридском «Реале» и национальной команде.

Вы, ребята, выставляете Килиана Мбаппе диктатором... но на самом деле всё с точностью до наоборот. Его публичный образ совершенно не отражает действительность. Килиан всегда отличался зрелостью, и вся команда идёт за ним.

Я очень рад, что капитан у нас — Килиан. Когда он выступает, на поле или за его пределами, то представляет всю команду.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 15:26
А кто ж тогда Мбаппе?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:24, ред.
Не, ну а как иначе то ? Есть локомотив и есть вагоны. Первый двигает, вторые следуют за первым. Если кто из последних тормозит, того отстегивают, либо "лечат" тормоза в пути ( на остановках ).

P.S. Плюха Сенегалу из-за пределов штрафной... Кто у французов, кроме лягухи на такое способен ? Поэтому пусть немного потерпят Килю. Форму он набрал отменную, - уже полдела для Франции.
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 15:10, ред.
Нет, так нет
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:55
По завершению интервью, Мбаппе: «молодец Дидье, все как я и просил сказать, свободен теперь» 😁
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:52
Потому что он не лидер.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:47
Дешам: вся команда пасует на Мбаппе.
почему то португальские коллеги не дают пас диктатору Роналду
Capral
Capral
сегодня в 14:46
Мбаппе- лидер сборной, а в этом случае, любому лидеру- свойственны отдельные элементы диктата- это нормально.
Гость
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