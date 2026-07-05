Дешам: «Вы выставляете Мбаппе диктатором»

Главный тренер сборной Франции не считает нападающего диктатором.

В интернете вокруг футболиста сформировался мем о якобы большом влиянии игрока на различные процессы в мадридском «Реале» и национальной команде.

Вы, ребята, выставляете Килиана Мбаппе диктатором... но на самом деле всё с точностью до наоборот. Его публичный образ совершенно не отражает действительность. Килиан всегда отличался зрелостью, и вся команда идёт за ним.

Я очень рад, что капитан у нас — Килиан. Когда он выступает, на поле или за его пределами, то представляет всю команду.