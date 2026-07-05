Хилль об инциденте с Мбаппе: «Он меня проигнорировал»

Вратарь сборной Парагвая прокомментировал эпизод после матча с Францией в 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (0:1).

Голкипер хотел пожать руку капитану соперника , но тот не стал этого делать, после чего Хилль бросил мяч в форварда.

Я просто протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня полностью проигнорировал, как будто меня там и не было.

Конечно, я был зол и расстроен, но это всё, что произошло, ничего больше не случилось. После этого я успокоился, и всё, чего я хотел, это поздравить его. На самом деле, Франция тоже отлично выступила на турнире, и они являются претендентами на титул.