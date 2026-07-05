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Хилль об инциденте с Мбаппе: «Он меня проигнорировал»

сегодня, 14:57
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хилль прокомментировал эпизод после матча с Францией в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (0:1).

Голкипер хотел пожать руку капитану соперника Килиану Мбаппе, но тот не стал этого делать, после чего Хилль бросил мяч в форварда.

Я просто протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня полностью проигнорировал, как будто меня там и не было.

Конечно, я был зол и расстроен, но это всё, что произошло, ничего больше не случилось. После этого я успокоился, и всё, чего я хотел, это поздравить его. На самом деле, Франция тоже отлично выступила на турнире, и они являются претендентами на титул.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 15:14
Франция окажется сильнее
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 15:13
Мбапе статус не позволяет)
Capral
Capral
сегодня в 15:12
А если даже и не пожал руку, так что- надо бросить в него мяч? Хотя, да, демонстративно бить соперника по ноге, лёжа на земле, или бить его в грудь- это же так нормально. А тут, руку ему не протянули... Вообще удивляюсь, как он его за это не убил.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:10
Мбаппе прям как пару лет назад на ЧМ Месси обиделся и проигнорировал протянутую руку поляка Левандоса 🙃
Old16
Old16
сегодня в 15:05
Позорники , на какое рукопожатие он рассчитывал
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