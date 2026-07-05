Альфаро о сборной Парагвая: «Я хотел попытаться совершить революцию»

Главный тренер сборной Парагвая высказался после поражения от Франции в 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (0:1).

В первом раунде парагвайцы прошли Германию (1:1, 4:3 по пенальти).

Как я сказал игрокам, нам предстояло столкнуться с футболистами, борющимися за «Золотой мяч» и за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. В то время как у нас есть игроки, которые никогда не знали своих отцов и пережившие очень трудные испытания и трагедии, но это не оправдание.

Я говорю: несмотря ни на что, мы можем добиться успеха.

Внезапно [Матиас] Галарса не смог сыграть за «Ривер Плейт», но он может играть против Германии, Франции. Галарса способен играть за любую команду в мире.

А [Орландо] Хилль... вы знаете, как давно он не получал зарплату? Знаете, что ему пришлось продать свою одежду, чтобы спасти жизнь своей дочери? Какая команда в мире не захотела бы иметь такого вратаря, как Орландо? То же самое касается [Адриана] Кубаса и всех остальных.

Я хотел попытаться совершить революцию в Парагвае и искренне стремился достичь гораздо большего. Вот и всё. Чувствовал это глубоко внутри, и поэтому ухожу с болью.

То, чего удалось достичь до сих пор, будет недостаточно до чемпионата мира 2030 года. Здесь надо проделать гораздо больше работы… и начинать нужно уже завтра.

Вкладывать деньги в развитие футбола, подготовку лучших профессионалов, формирование сбалансированных поколений игроков, квалификацию на все чемпионаты мира — и не оставаться на достигнутом.