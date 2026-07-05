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Альфаро о сборной Парагвая: «Я хотел попытаться совершить революцию»

сегодня, 15:32
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался после поражения от Франции в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (0:1).

В первом раунде парагвайцы прошли Германию (1:1, 4:3 по пенальти).

Как я сказал игрокам, нам предстояло столкнуться с футболистами, борющимися за «Золотой мяч» и за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. В то время как у нас есть игроки, которые никогда не знали своих отцов и пережившие очень трудные испытания и трагедии, но это не оправдание.

Я говорю: несмотря ни на что, мы можем добиться успеха.

Внезапно [Матиас] Галарса не смог сыграть за «Ривер Плейт», но он может играть против Германии, Франции. Галарса способен играть за любую команду в мире.

А [Орландо] Хилль... вы знаете, как давно он не получал зарплату? Знаете, что ему пришлось продать свою одежду, чтобы спасти жизнь своей дочери? Какая команда в мире не захотела бы иметь такого вратаря, как Орландо? То же самое касается [Адриана] Кубаса и всех остальных.

Я хотел попытаться совершить революцию в Парагвае и искренне стремился достичь гораздо большего. Вот и всё. Чувствовал это глубоко внутри, и поэтому ухожу с болью.

То, чего удалось достичь до сих пор, будет недостаточно до чемпионата мира 2030 года. Здесь надо проделать гораздо больше работы… и начинать нужно уже завтра.

Вкладывать деньги в развитие футбола, подготовку лучших профессионалов, формирование сбалансированных поколений игроков, квалификацию на все чемпионаты мира — и не оставаться на достигнутом.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:11
О какой революции он говорит? Сделать парагвайский футбол еще более силовым и оборонительным- это и есть революция? Это даже не переворот. А вот, сделать парагвайский футбол еще более подлым и грубым- это у него отлично получилось. Oтлично, потому что, так откровенно и подло бить соперников, при этом, не опасаясь наказания- это надо было долго учиться...

И что значит революция? Если бы он сделал из того что у него есть под рукой еще одну Бразилию, хотябы, в нынешнем её виде, или Францию, тогда, да, можно было говорить о революционном решении! Но в данном случае, тренеру удалось не просто сохранить традиции парагвайского футбола, но с успехом их модернизировать- в еще более худшее качество, с точки зрения футбольной морали...

Сказать, что тренер изобрел что-то новое, в плане тактических решений, тоже нельзя, потому что Парагвай ничем не удивил. Французы, в большинстве случаев, как и Германия- не ставили сложных неразрешимых задач перед соперником, не создавали особых проблем, играя, по большей части- стереотипно и предсказуемо. Ну разве что, можно отметить- это супер игру Касереса, который, далеко не всегда играет надежно в Динамо...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:54
Почти получилось
Гость
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