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Анчелотти: «Норвегия — сложный соперник»

сегодня, 15:59
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегия23:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

Я согласен, что Норвегия — сложный соперник, потому что это команда со структурой, качеством и хорошей организацией. Мы должны показать свою лучшую игру, и я верю, что сейчас можем это сделать: мы уверены в себе, одержали трудную победу над Японией, хотим стать лучше и готовы ко всему, что может произойти.

О сопернике

Это команда, которая обладает высоким атакующим потенциалом, очень хорошо сбалансирована и ориентирована на атаку. Против них сложно рассчитывать на быстрый переход в атаку, потому что у них хороший баланс в полузащите.

Опыт — очень важный аспект. Наш последний матч на чемпионате мира это показал. Иногда сильной команде не привычно справляться с последними минутами, давлением в концовке и результатом. Важно иметь опытную команду с игроками, привыкшими к такому уровню.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 16:11
Согласен с Карло на все 100! Почему он говорит о сложности соперника? Анчи прекрасно понимает, что матч против Норвегии в плей-офф будет совсем не похож на их встречу с Францией в группе. Кубковые игры — это другой футбол: цена ошибки выше, команды осторожнее, а один удачный эпизод может решить исход встречи.
Иными словами, да, Франция показала, как можно вскрыть Норвегию, но повторить это очень непросто. Для этого нужны высочайшая скорость принятия решений, индивидуальное мастерство и почти безошибочное исполнение на протяжении всего матча. Именно поэтому Анчелотти относится к норвежцам с большим уважением, несмотря на их крупное поражение на групповом этапе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vz94nfkp9v4n (раскрыть)
сегодня в 16:04
А вы там в 90тых застряли или других порах?
С викингами сейчас принято считаться
vz94nfkp9v4n
vz94nfkp9v4n
сегодня в 16:02
С каких пор для бразильцев они стали серьезные соперники
Гость
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