Анчелотти: «Норвегия — сложный соперник»

Главный тренер сборной Бразилии на пресс-конференции высказался о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

Я согласен, что Норвегия — сложный соперник, потому что это команда со структурой, качеством и хорошей организацией. Мы должны показать свою лучшую игру, и я верю, что сейчас можем это сделать: мы уверены в себе, одержали трудную победу над Японией, хотим стать лучше и готовы ко всему, что может произойти.

О сопернике

Это команда, которая обладает высоким атакующим потенциалом, очень хорошо сбалансирована и ориентирована на атаку. Против них сложно рассчитывать на быстрый переход в атаку, потому что у них хороший баланс в полузащите.

Опыт — очень важный аспект. Наш последний матч на чемпионате мира это показал. Иногда сильной команде не привычно справляться с последними минутами, давлением в концовке и результатом. Важно иметь опытную команду с игроками, привыкшими к такому уровню.