Тухель о матче на «Ацтеке»: «Мы здесь не для мести»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче с Мексикой в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». 40 лет назад, 22 июня 1986-го, на этой же арене англичане уступили аргентинцам в четвертьфинале ЧМ. Та встреча запомнилась знаменитыми голами Диего Марадоны: первый нападающий забил левой рукой, отправив мяч мимо вышедшего навстречу вратаря Питера Шилтона, а несколько минут спустя он же забил ещё раз, обыграв нескольких футболистов соперника. Тот турнир Аргентина в итоге выиграла.
Все помнят тот матч. Это культовые голы — на этом стадионе было забито два культовых гола. Это всё ещё больно. Рана пока не зажила, но мы здесь не для мести.
В связи с достижениями Марадоны в одном из туннелей стадиона, ведущих на поле, установлена памятная доска. Она пользуется большой популярностью туристов всего мира, особенно аргентинцев, которые делают фото с ней во время регулярных экскурсий по стадиону.
Это тот же стадион, но не тот же соперник — и даже если бы это было так, стремление к реваншу не имело бы смысла. Мы здесь, чтобы написать новую главу.
Чтобы показать первоклассную игру против Мексики, потребуется немало мужества. Но у нас смелая команда. У нас опытная и в то же время молодая команда, готовая принять эти вызовы.
Тухель ты немец и эти моменты тогда тебя не касались.