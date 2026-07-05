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Тухель о матче на «Ацтеке»: «Мы здесь не для мести»

сегодня, 16:28
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 03:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче с Мексикой в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». 40 лет назад, 22 июня 1986-го, на этой же арене англичане уступили аргентинцам в четвертьфинале ЧМ. Та встреча запомнилась знаменитыми голами Диего Марадоны: первый нападающий забил левой рукой, отправив мяч мимо вышедшего навстречу вратаря Питера Шилтона, а несколько минут спустя он же забил ещё раз, обыграв нескольких футболистов соперника. Тот турнир Аргентина в итоге выиграла.

Все помнят тот матч. Это культовые голы — на этом стадионе было забито два культовых гола. Это всё ещё больно. Рана пока не зажила, но мы здесь не для мести.

В связи с достижениями Марадоны в одном из туннелей стадиона, ведущих на поле, установлена памятная доска. Она пользуется большой популярностью туристов всего мира, особенно аргентинцев, которые делают фото с ней во время регулярных экскурсий по стадиону.

Это тот же стадион, но не тот же соперник — и даже если бы это было так, стремление к реваншу не имело бы смысла. Мы здесь, чтобы написать новую главу.

Чтобы показать первоклассную игру против Мексики, потребуется немало мужества. Но у нас смелая команда. У нас опытная и в то же время молодая команда, готовая принять эти вызовы.

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Все комментарии
mnmzy7jgq29v
mnmzy7jgq29v
сегодня в 16:40
Что он несёт? Какая у него до сих пор боль?
Тухель ты немец и эти моменты тогда тебя не касались.
112910415
112910415
сегодня в 16:33
о мести и речи быть не может. ..
Гость
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