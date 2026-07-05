Тухель о матче на «Ацтеке»: «Мы здесь не для мести»

сегодня, 16:28

Главный тренер сборной Англии высказался о предстоящем матче с Мексикой в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». 40 лет назад, 22 июня 1986-го, на этой же арене англичане уступили аргентинцам в четвертьфинале ЧМ . Та встреча запомнилась знаменитыми голами : первый нападающий забил левой рукой, отправив мяч мимо вышедшего навстречу вратаря Питера Шилтона, а несколько минут спустя он же забил ещё раз, обыграв нескольких футболистов соперника. Тот турнир Аргентина в итоге выиграла.

Все помнят тот матч. Это культовые голы — на этом стадионе было забито два культовых гола. Это всё ещё больно. Рана пока не зажила, но мы здесь не для мести.

В связи с достижениями Марадоны в одном из туннелей стадиона, ведущих на поле, установлена памятная доска. Она пользуется большой популярностью туристов всего мира, особенно аргентинцев, которые делают фото с ней во время регулярных экскурсий по стадиону.