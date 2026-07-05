Агирре: «Мы — 11 мексиканцев, которые будут бороться»

Главный тренер сборной Мексики на пресс-конференции перед матчем с Англией в 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 высказался о возможности обыграть соперника.

Если бы не верил, что мы можем победить Англию, я бы вам сказал, но я твёрдо верю в свою команду. Это будет игра равных соперников.

Специалист может в третий раз в тренерской карьере вывести мексиканцев в четвертьфинал чемпионата мира. В прошлом он подвергался критике за ошибки с составом, заменами и даже за то, что появлялся на публике в кепке, закрывавшей лицо.

Люди помнят только это — историю с кепкой. Вспомните те 15 пресс-конференций, которые я провёл как тренер. Что касается кепки — я просто устал от вас, ребята, и это было заметно.

Англичане по своей природе играют очень быстро. У них действительно есть ключевые исполнители — это мощная команда, которая демонстрирует отличные результаты с момента прихода [Гарета] Саутгейта. Теперь [Томас] Тухель привнёс в игру свои идеи. Раньше они полагались на скорость, подавляя соперника длинными передачами и силовой борьбой. Сегодня они делают то же самое, но если видят, что это не работает, то меняют тактику. На поле выходят 11 против 11, а судья следит за соблюдением правил. Мы — 11 мексиканцев, которые будут бороться.

Про 17-летнего таланта Хильберто Мору

Я твёрдо убеждён, что эта страна всегда рождает таланты — игроков, которые чувствуют мяч и понимают игру. От Томаса Боя и Бенджамина Галиндо до нынешнего Хильберто — это уникальные футболисты, способные играть где угодно. Благодаря своему характеру и мастерству он — мексиканец, который может выступать там, где сам захочет. Не затерялся бы ни в одной лиге. Помимо физических данных, это молодой человек, которому суждено играть на самом высоком уровне.

О капитане англичан Харри Кейне

Харри Кейн — звезда мирового масштаба. Достаточно вспомнить голы, которые он забивал за «Тоттенхэм». Это игрок топ-уровня, мощный футболист ростом 1,88 метра. Он обладает высочайшим мастерством и полным набором необходимых качеств. Это командный игрок, который отрабатывает в обороне. Мы постараемся нейтрализовать его силами наших центральных и фланговых защитников, не давая ему участвовать в развитии атак.