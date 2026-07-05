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«Бавария» заинтересована в подписании Энцо Фернандеса

сегодня, 17:51

Будущее полузащитника Энцо Фернандес в «Челси» всё ещё остаётся под вопросом.

Вариант с подписанием аргентинца рассматривает «Бавария». Мюнхенский клуб оценит возможность трансфера хавбека до закрытия трансферного окна.

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