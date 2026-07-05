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Мареска готов реанимировать карьеру Грилиша в «Манчестер Сити»

сегодня, 18:35

Полузащитник Джек Грилиш может получить второй шанс в «Манчестер Сити».

Несмотря на слухи в СМИ, хавбек может остаться в манчестерском клубе в новом сезоне. Новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска готов дать второй шанс Грилишу.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:19
Кто бы Мареска самого реанимировал
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:00
раньше английский футбол был более брутален и каждый третий футболист в 77 накидывался перед матчем, из бара было не выгнать как того алкаша из Симпсонов. а теперь уже и рюмаху нельзя опрокинуть в 11 утра в кабаке, сразу с камерами и осуждают))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:46
Он давно закончил карьеру
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:11
Грилиш больше не футболист. И ему не место в МанСити.. Гвардиола сильно ошибся, подписал его с долгим контрактом.
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