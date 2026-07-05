«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Челси»

Полузащитник Андрей Сантос может покинуть «Челси» этим летом.
Лондонский клуб готов продать бразильца этим летом. «Синие» оценивают хавбека в 50 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что в подписании Сантоса заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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вот как.... мда, МЮ переходит к более дешевой и молодой альтернативе Тчуамени.
жаль, что МЮ не смотрит на Аюба Буадди...
но думаю, здесь Лилль заломит нереальный ценник за Буадди.