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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Челси»

сегодня, 19:46

Полузащитник Андрей Сантос может покинуть «Челси» этим летом.

Лондонский клуб готов продать бразильца этим летом. «Синие» оценивают хавбека в 50 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что в подписании Сантоса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:12
Андрей Сантос из Челси?!
вот как.... мда, МЮ переходит к более дешевой и молодой альтернативе Тчуамени.
жаль, что МЮ не смотрит на Аюба Буадди...
но думаю, здесь Лилль заломит нереальный ценник за Буадди.
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