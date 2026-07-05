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Касерес рассказал о диалоге с Мбаппе на ЧМ-2026

сегодня, 19:50
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и рассказал о диалоге с форвардом сборной Франции и мадридского «Реала» Килианом Мбаппе.

Хорошо, что Мбаппе чаще уходил в центр, а не действовал на моем фланге. Мне приходилось бить его по ногам — иначе он бы просто убежал от меня. Провокации? В один из моментов Мбаппе сказал мне: «Ты что, хочешь меня поцеловать?» Я ответил: «Ну, раз ты уже здесь…»

Французы говорили, что мы играли грязно? Я такого не слышал. Мы просто выполняли свою работу. На поле мы отдаём всё. Тем более это был матч плей-офф.

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salleeh
salleeh
сегодня в 21:03, ред.
Нормально так, «бить по ногам», этому так учат или он одарен природой? По моему его сквозит маленько…
Гость
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