Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЧемпионат мира 2026

ФИФА отложила дисквалификацию Балогуна

сегодня, 20:05

ФИФА отложила исполнение одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) за наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича.

В ФИФА сообщили, что «в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год».

Таким образом, форвард сможет сыграть за сборную США против Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Подписывайся в ВК
Все новости
На «Сочи» наложен запрет на регистрацию игроков
28 июня
«Динамо» оштрафует Нгамалё за неявку на сбор
26 июня
Любительская лига применит санкции к Жиркову после потасовки
25 июня
СлухиНазвана сумма штрафа Вендела за опоздание на сборы «Зенита»
25 июня
Дегтярёв о снятии дисквалификации с России: «Процесс идёт»
22 июня
Вендел пока не прибыл на сборы «Зенита»
20 июня
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 