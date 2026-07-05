ФИФА отложила дисквалификацию Балогуна

ФИФА отложила исполнение одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
Форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) за наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича.
В ФИФА сообщили, что «в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год».
Таким образом, форвард сможет сыграть за сборную США против Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026.