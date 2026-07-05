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Александр Плющенко: «Для меня Возинья лучше, чем Яшин»

сегодня, 20:12

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценил игру легендарного голкипера Льва Яшина.

Яшин великий игрок футбола, ничего не сказать, но… В его время в футбол играли в плохих условиях. Никто из моего поколения не видел игру Яшина, тогда не было записей. Понимаете, никто же и правда не видел его игру. Я не могу сказать, что он лучше Нойера и Куртуа. Для меня тот же Возинья лучше Яшина, потому что я видел его игру, он крутой чувак и нравится мне. А про Льва Яшина не могу так сказать. К сожалению, то, что не могу видеть, я не могу оценивать.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 21:06
Странный мальчик..
Либо глуп как пробка, либо у него непорядок с когнитивной деятельностью мозга.
Как можно сравнивать два объекта, один из которых ты не видел и со свойствами которого не знаком??)

А то получается как в старом еврейском анекдоте-
Мойша говорит другу Йосе:
- Слушай, а Карузо всё-таки хуже Паваротти.
- Ты что, слышал Карузо?
- Нет, но мне вчера Рабинович напел..
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:52
Золотые слова, Уважаемый Анатолий!!!
Vadik
Vadik
сегодня в 20:51
С чего это мальчик своё мнение тут высказывает? И кто он? Человек, уехавший из страны ради денег и славы? Он как спортсмен ничего ещё не добился... Впрочем он не виноват, что такой, его так родители воспитали. Не бывает плохих детей, бывают плохие родители. Чисто моё мнение!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:50
Меня возмутили эти слова. Мальчик не видел игру Яшина и судит. Жуть. Я лично видел игру и Яшина, и Дасаева, и Маслаченко, и Акинфеева , и того же Возиньи. С Яшиным даже рядом некого поставить. Вот оно тлетворное влияние Яны Рудковской. Всерьез такие пассажи не принимаем
Capral
Capral
сегодня в 20:41
А кому, вообще, здесь, нужно его мнение? Плющенко старшего- видел, знаю, а сына не знаю и знать не хочу, тем более его мнение. Яшин- это ВЕЧНОСТЬ, ШКОЛА!!! Возинья- симпатичный вратарь, талантливый, как и вся его сборная. Ну и всё на этом.
Меня иногда удивляет редакция Соккера, помещающая подобные заметки.
sa2b36wctk7f
sa2b36wctk7f
сегодня в 20:30
Это новое поколение, за Азербайджан хоть денег срубит, который боится остаться невостребован
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:30
Яшина знают все. А тебя не знает никто.
Гость
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