Александр Плющенко: «Для меня Возинья лучше, чем Яшин»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценил игру легендарного голкипера Льва Яшина.

Яшин великий игрок футбола, ничего не сказать, но… В его время в футбол играли в плохих условиях. Никто из моего поколения не видел игру Яшина, тогда не было записей. Понимаете, никто же и правда не видел его игру. Я не могу сказать, что он лучше Нойера и Куртуа. Для меня тот же Возинья лучше Яшина, потому что я видел его игру, он крутой чувак и нравится мне. А про Льва Яшина не могу так сказать. К сожалению, то, что не могу видеть, я не могу оценивать.