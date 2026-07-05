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«Ювентус» назвал цену за Кефрена Тюрама

сегодня, 20:46

Полузащитник Кефрен Тюрам может покинуть «Ювентус» этим летом.

Туринский клуб выставил француза на трансфер. С продажи своего футболиста «Ювентус» хочет выручить 45 млн евро (плюс бонусы).

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сегодня в 20:56
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