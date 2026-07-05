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«Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом в товарищеском матче

сегодня, 21:35

«Зенит» сыграл вничью с клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1) в товарищеском матче.

На 20-й минуте Александр Соболев вывел вперёд «Зенит». На 39-й минуте нападающий гостей Аугусто Аузменди сравнял счёт.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт против «Нефтчи» 8 июля.

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Зенит
Источник: soccer.ru Фото: ФК Зенит
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Все комментарии
red mer
red mer
сегодня в 22:06
в таких играх главное не получить серьезных травм
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:50
Хороший матч, смотрел с удовольствием зарубу аргентинцев с бразильцами))).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:47, ред.
Плановый товарняк. Конечно, в плане спарринга лучше аргентинский клуб, чем Спартак Кострома. Ведь впереди матч за Суперкубок. Следующие соперники Нефтчи и традиционно-Црвена Звезда.
Краткий взгляд со стороны: Ду Кейрос, Волков, Джон Джон-балласт.
Мостовой-потерял себя весной, до сих пор не нашел.
Ерохин-куражится парень, приятно за Сашу.
Вендел-при любых опозданиях на сборы, всегда в полном порядке.
Соболев и Глушенков-на своем уровне.
Андраде-плохо провел матч, не удержал нападающего при годе, спишем на несыгранность.
Вега-играл здорово. На то он и аргентинец, против аргентинцев
Гость
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