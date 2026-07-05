«Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1) в товарищеском матче.
На 20-й минуте Александр Соболев вывел вперёд «Зенит». На 39-й минуте нападающий гостей Аугусто Аузменди сравнял счёт.
Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт против «Нефтчи» 8 июля.
Краткий взгляд со стороны: Ду Кейрос, Волков, Джон Джон-балласт.
Мостовой-потерял себя весной, до сих пор не нашел.
Ерохин-куражится парень, приятно за Сашу.
Вендел-при любых опозданиях на сборы, всегда в полном порядке.
Соболев и Глушенков-на своем уровне.
Андраде-плохо провел матч, не удержал нападающего при годе, спишем на несыгранность.
Вега-играл здорово. На то он и аргентинец, против аргентинцев