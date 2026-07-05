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Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

сегодня, 21:46

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру.

Я закончу карьеру, когда захочу, а не когда захотите вы. Независимо от того, играю я или остаюсь на скамейке, это не изменится.

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Nenash
Nenash
сегодня в 22:22
Кто ж тебя так достал?.. 🤭
Гость
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