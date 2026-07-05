Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру.
Я закончу карьеру, когда захочу, а не когда захотите вы. Независимо от того, играю я или остаюсь на скамейке, это не изменится.
Я закончу карьеру, когда захочу, а не когда захотите вы. Независимо от того, играю я или остаюсь на скамейке, это не изменится.
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