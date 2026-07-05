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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 23:06
Сможет ли Ямаль досрочно отправить на пенсию Роналду ?)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:02
Лишь бы не вылетел от Испанцев . Это и так ясно что последний чм 41 лет, не будет же он и 2030 играть когда будет 45. Он и шас не должен был участвовать если не хайп вокруг него . Мертвое тело на поле для Португалии это минус .
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:58
Давно пора. Уходить тоже надо вовремя.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 22:56
Не может быть, он будет всегда!
Kostya-515
Kostya-515 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:53
Как говорится, как папа скажет)
Ой, как карта ляжет😀
Не зря по кабинетам Роналду ходил перед чм
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 22:50
Даже шесть перебор, а семь это зашквар ...
youtomee
youtomee
сегодня в 22:43
да неужели....
DXTK
DXTK
сегодня в 22:35, ред.
Теперь понятно кого будут тянуть в финал ЧМ..........по матчу с Хорватией видно было, кому поставили пенку у кого отнимали голы и кого хотели вывести в след раунд.........

PS Да и в этой стране поддерживают......радужных.....а Роналду яркий представитель.......данного контингента)))))))).......дети из пробирки, заявление в мадридском дерби, поздравление марсело с голом и фото на руках у Бадра......
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:35
Конкретно, чем наслаждаться? Он не показывает игру Месси, он не выигрывает матчи.
Даже Возинья доставил больше удовольствия и запомнится всем болельщикам в мире.
dgf63q33kr8j
dgf63q33kr8j
сегодня в 22:31
Он может ещё и способен играть,но его настоятельно списали, надо место молодым уступать
Nenash
Nenash
сегодня в 22:21
Не смеши, Геша.. 🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:12
Все наслаждаются, кроме каталонских
Гость
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