Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Нападающий Португалии Криштиану Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.
Это мой последний чемпионат мира. Поэтому давайте наслаждаться этим.
Это мой последний чемпионат мира. Поэтому давайте наслаждаться этим.
Напомним, что ЧМ-2026 стал для КриРо шестым в карьере.
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Ой, как карта ляжет😀
Не зря по кабинетам Роналду ходил перед чм
PS Да и в этой стране поддерживают......радужных.....а Роналду яркий представитель.......данного контингента)))))))).......дети из пробирки, заявление в мадридском дерби, поздравление марсело с голом и фото на руках у Бадра......
Даже Возинья доставил больше удовольствия и запомнится всем болельщикам в мире.