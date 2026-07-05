Бельгия выступила против решения ФИФА по Балогуну

По данным инсайдера Бена Джейкобса, Королевская бельгийская футбольная ассоциация выступила с заявлением после решения ФИФА допустить нападающего сборной США к матчу 1/8 финала ЧМ -2026 против Бельгии.

RBFA поражена решением ФИФА признать дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право сыграть в матче США — Бельгия.

ФИФА сослалась на статью 27 Дисциплинарного кодекса, которая позволяет приостановить ранее наложенную санкцию. Однако статья 66.4 того же кодекса предусматривает, что красная карточка автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч. Такое же правило закреплено в статье 10.5 регламента ЧМ -2026.

Автоматический характер дисквалификации заранее разъяснялся всем участникам турнира, в том числе в циркуляре ЧМ -2026 от 12 мая 2026 года и на предматчевых координационных совещаниях.

Для защиты прав всех команд и принципов честной игры RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий.