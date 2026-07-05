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Бельгия выступила против решения ФИФА по Балогуну

сегодня, 22:54
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия07.07.2026 в 03:00 Не начался

По данным инсайдера Бена Джейкобса, Королевская бельгийская футбольная ассоциация выступила с заявлением после решения ФИФА допустить нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

RBFA поражена решением ФИФА признать дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право сыграть в матче США — Бельгия.

ФИФА сослалась на статью 27 Дисциплинарного кодекса, которая позволяет приостановить ранее наложенную санкцию. Однако статья 66.4 того же кодекса предусматривает, что красная карточка автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч. Такое же правило закреплено в статье 10.5 регламента ЧМ-2026.

Автоматический характер дисквалификации заранее разъяснялся всем участникам турнира, в том числе в циркуляре ЧМ-2026 от 12 мая 2026 года и на предматчевых координационных совещаниях.

Для защиты прав всех команд и принципов честной игры RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий.

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Все комментарии
Али Диа
Али Диа
сегодня в 23:17
Вот и футбол заканчивается…🤷🏾‍♂️
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 23:05
В смысле приостановить ранее наложенную санкцию ?)
Красная карточка - это всегда пропущенный следующий матч для игрока , а то и на несколько игр.
Бельгийцы правы, или самовлюбленный Дональд поспособствовал?!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:04
Но Трамп решает все
Гость
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