Отец Холанда заявил, что Эрлинг может перейти в «Реал»

Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказался о возможном переходе нападающего в «Реал».
Эрлинг очень счастлив в «Манчестер Сити» и имеет долгосрочный контракт. Мы ждём нового сезона, но любой захотел бы играть за «Реал». В футболе никогда не знаешь, что может произойти.
PS Да и так в Сити Холанду особо делать уже нечего привел их треблу, поставил рекорд по голам за сезон, а после того как их покинул Гвардиола, интерес к АПЛ пропадет да и в последних двух сезонах скучно было........тем более не понятно каким будет команда при Марески.........