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Отец Холанда заявил, что Эрлинг может перейти в «Реал»

сегодня, 23:05

Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказался о возможном переходе нападающего в «Реал».

Эрлинг очень счастлив в «Манчестер Сити» и имеет долгосрочный контракт. Мы ждём нового сезона, но любой захотел бы играть за «Реал». В футболе никогда не знаешь, что может произойти.

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DXTK
DXTK
сегодня в 23:21
Винни уберут......Мбаппе займет свою позицию а центр форвардом будет Холанд.........

PS Да и так в Сити Холанду особо делать уже нечего привел их треблу, поставил рекорд по голам за сезон, а после того как их покинул Гвардиола, интерес к АПЛ пропадет да и в последних двух сезонах скучно было........тем более не понятно каким будет команда при Марески.........
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