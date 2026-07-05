Отец Холанда заявил, что Эрлинг может перейти в «Реал»

, отец форварда «Манчестер Сити» , высказался о возможном переходе нападающего в «Реал».

Эрлинг очень счастлив в «Манчестер Сити» и имеет долгосрочный контракт. Мы ждём нового сезона, но любой захотел бы играть за «Реал». В футболе никогда не знаешь, что может произойти.