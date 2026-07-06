«Барселона» может сделать предложение по трансферу Маркуса Тюрама

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Нападающий «Интера» может перебраться в «Барселону».

Каталонский клуб хочет подписать форварда этим летом. «Сине-гранатовые» переключили своё внимание на француза. Трансфер Тюрама может обойтись «Барселоне» в 60 млн евро.