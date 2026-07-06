Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Бразилией и выход в 1/4 финала ЧМ

Норвегия обыграла Бразилию (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
На 79-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, удвоив преимущество норвежцев. В дополнительное ко второму тайму время Неймар реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.
В 1/4 финала чемпионата мира Норвегия встретится с победителем пары Мексика — Англия.
Викинги полностью контролировали игру и заслуженно прошли дальше, особенно Холланд красавец! Все говорят про Месси и Мбаппе, но этот парень делает результат со скромной командой, реально решает впереди)
Бразильцы вообще разочаровали.. Всю игру в обороне и на контратаках. Понятно, что у них нет полузащитников и нападения, которые способны в позиционный футбол. Но не ожидал, что они так сильно будут закрываться от норвежцев.
У бразильцев были моменты. Это нереализованный пенальти, выход Эндрика 1 на 1 и момент у Каземиро, который пожадничал пасом на Неймара и ударил сам с острого угла. Но этого мало. У норвежцев моментов даже меньше, как мне кажется, но точно не такие яркие как у бразильцев, но и этого хватило.
Кто бы из пары Мексика/Англия не стал следующим соперником Норвегии, норвежцы будут способны их пройти в полуфинал!