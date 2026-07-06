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Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Бразилией и выход в 1/4 финала ЧМ

сегодня, 01:04
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Норвегия обыграла Бразилию (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 79-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, удвоив преимущество норвежцев. В дополнительное ко второму тайму время Неймар реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.

В 1/4 финала чемпионата мира Норвегия встретится с победителем пары Мексика — Англия.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:19
Ну так трясутся от страха перед Месси))) как и бразильцы.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:18
Холанд терминатор! Поздравляю Норвегию с выходом в 1/4 финал. Прекрасное зрелище: Холанд барабанит, болельщики и игроки "гребут веслами".
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:18
Полузащита Бразилии не сравнится с Эдегором. Лишь По зашите Норвежцы уступают Бразильцам.Каземиро давно не показывает футбол. А Бруно по настроении не стабильный игрок.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:17
Зачем Брали Каземиро, он уже не тот, Анчи по старой дружбе взял.) Неймар зачем? Еще в Основе игрок Зенита. Упал уровень Бразилии. Лучше бы с внутреннего чемпионата игроков в основу поставили бы.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:17
Ну и хотелось бы пару слов про Неймара сказать, которого мы видим в последний раз на крупном турнире. Какой же был талант.. и так бездарно все профукал. В 25 лет, в самом расцвете сил погнался за деньгами и по сути закончил свою большую карьеру и этому его надоумил отец, как говорят многие. Ну и плюс тусовки, карнавал и все такое, которым обычно страдают бразильцы, эти страшные вещи для футболиста не обошли его стороной, а жаль..
Groboyd
Groboyd ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:16
У Норвегии состав не лучше. Бразилия уступает лишь им в плане ЦФ.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:15
Назначение Анчелотти было ошибкой. Он не тянет уровень топовой сборной. Ему бы Милан или Наполи потренировать
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:14
На жирном контракте Анчи сидит вряд ли сам уйдет . Может получить неустойку
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:14
Потрясающая игра Норвегии. Холланд - просто монстр!!!
Вот это игрок! Вот это характер! Отправил досрочно танцевать Неймара, Винисиуса и остальных в разные стрип клубы. Футбол перешёл в другие руки. А великое поколение бразильцев в лице зубастика, Ривалдо, Роналдиньо давно позади и замены им нет.

Очередной раз убедился в дутости Анчи, ничего особенного он не показывал как тренер, если, конечно, команда не топ и не в прайме.

В следующей паре жду победы Мексики!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:14
А Винисиус кричал, что при продлении контракта с Реалом, он будет хозяином положения, а не клуб. Т.к. типа успешно играет на ЧМ.
Bombon
Bombon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:13
Про Мбаппе можно и не говорить. В такой сборной забивать может любой нап. А арги. Там состав не лучше норвежского.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:13
Норвежцы удивили своей игрой, молодцы! У Холанда два момента - два гола.
Бразильцы вообще разочаровали.. Всю игру в обороне и на контратаках. Понятно, что у них нет полузащитников и нападения, которые способны в позиционный футбол. Но не ожидал, что они так сильно будут закрываться от норвежцев.

У бразильцев были моменты. Это нереализованный пенальти, выход Эндрика 1 на 1 и момент у Каземиро, который пожадничал пасом на Неймара и ударил сам с острого угла. Но этого мало. У норвежцев моментов даже меньше, как мне кажется, но точно не такие яркие как у бразильцев, но и этого хватило.

Кто бы из пары Мексика/Англия не стал следующим соперником Норвегии, норвежцы будут способны их пройти в полуфинал!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:13, ред.
самое интересное что это недоразумение норвежское просто раздвинет ноги перед следующим соперником со счетом 7-0, 8-1... особенно перед аргами если пересекутся))) бразильцы оказались слабы. виноваты сами...
пысы. я слился поностью. мой финал был Нидерланды-Бразилия)) теперь уже плевать, буду за США болеть, хотя победит опять помоечный меська скорее всего. норвежцы же такие крутые но не остановят меську. простите пьян)))
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 01:13
Как можно так днищенски играть, имея такую футбольную историю...
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 01:13
Тоже
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:12
Ну что сказать увидели мы две пенальти. Один забитый второй не забитый. Бразильцы ничего не показали играли на контроатаках, состав то у них получше Норвегов. Высокие Норвежские защитники все снимали на втором этаже. Кроме выхода один на один Эндрика явного момента не была . Как сказал комментатор у Бразильцев нету девятки , а у Норвегов есть это Холланд. Изначально я не верил в Анчелотти последние два сезона в Реале он был уставшим. Старине надо уходить из футбола мое мнение. Надо было Бразильцам пригласить своего Бразильца. Анчи любит работать с возрастными игроками . Ошибка Анчи была не пригласить Жоа Педро а Эндрика в место него.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Я тоде верил и даже счёт угадал
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:12
Холланд и Вратарь норвежцев вытащили матч!!! Молоды
Un_De
Un_De
сегодня в 01:11
Бразилам столько всего дали для победы, а норвеги добыли победу себе сами
Почему Гимараешу дали бить пенальти??? Винисиус, Кунья покурить отходили или что?
Грац викинги, претенденты на чм в этом году
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:11
Давайте будем честны, никто не ожидал большего от бразильцев) у них сейчас страшный дефицит кадров, один Винисиус ничего не сделает, хоть и старался.
Викинги полностью контролировали игру и заслуженно прошли дальше, особенно Холланд красавец! Все говорят про Месси и Мбаппе, но этот парень делает результат со скромной командой, реально решает впереди)
isamsn
isamsn
сегодня в 01:11
Жалкое зрелище сегодня сборная Бразилии. А Норвежцы молодцы. С заслуженной победой!
nik9373
nik9373
сегодня в 01:09
В кои-то веки ставка Генича сыграла, только он верил в Норвегию.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:09
Покажите лицо Винисиуса
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 01:07
Папа Карло успешно доказал, что тренер клуба ) даже блестящий) и тренер сборной ( никудышный) - это две разные профессии. Все по делу и без вариантов
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:07
Анчи было по... весь матч. Сидел и жевал свою жвачку. Руководители бразильского фвтбола просто идиоты. Они ещё и контракт с ним зачем то продлили до 2030. Скорее всего, там есть неустойка. Остаётся надеяться, что Карло сам в отставку уйдёт.
alfranza
alfranza
сегодня в 01:07
Норвеги могли и третий положить, кураж поймали.
Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
А если еще брать в сборную игроков из Рпл и покериста Неймара, то на что вообще надеется??
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:06
Видимо не суждено бразилам обыграть викингов!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Холланд и вратарь норвегов сделали игру! Молодцы!! Поздравляю викингов!!))
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