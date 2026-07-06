Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Бразилией и выход в 1/4 финала ЧМ

сегодня, 01:04

Норвегия обыграла Бразилию (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 79-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, удвоив преимущество норвежцев. В дополнительное ко второму тайму время Неймар реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.

В 1/4 финала чемпионата мира Норвегия встретится с победителем пары Мексика — Англия.