Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики уступила команде Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счётом 2:3.
В составе сборной Англии забитыми голами отметились полузащитник Джуд Беллингем (дубль) и Харри Кейн. За мексиканцев забивали Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.
В 1/4 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Норвегией.
Пока у Мексики по пути наверх, начиная с группы, была щадящая сетка, они выглядели внушительно и даже не пропускали мячей.
Однако, первый же серьёзный соперник накидал им и этот путь прикрыл.
То, что мексы не забьют третий, стало понятно после того, как в районе 80-83' они трижды подряд исполнили безадресные кроссы в штрафную соперника. Они были расконцентрированы и не понимали, как им вскрывать оборону англичан.
При этом, не будем забывать, что бОльшую часть второго тайма плюс 11 компенсированных минут мексы играли в большинстве. Но мало что создали, хотя
и владели мячом.
Так важные матчи не выигрывают..
Непонятно, почему остался на лавке Чавес, сыгравший, и то на замене, только
в стартовом матче группы.
При вскрытии низкого блока, к которому англичане откатились после своего удаления, дальние удары- первейшее средство.
А кто у Мексики отлично владеет пушечным дальним ударом?
Правильно, Луис Чавес.
Тренеру, разумеется, виднее, кого выпускать, может Чавес банально не готов.
Но если так, то тем хуже для Мексики..
А англичан стОит поздравить. Многие после нескольких невыразительных матчей списали их со счетов, но они вновь смогли заставить говорить о себе. Считалось, что играет только Кейн. Сегодня, однако, к нему присоединился Джуд.
Так, глядишь, и остальные подтянутся..)
А матч ТВ, чтобы вы подавились от жадности.
Англия - Норвегия в 1/4. Да, ребята, вечер перестаёт быть томным)