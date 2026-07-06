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Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:15
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия03:00 Не начался

Сборная Мексики уступила команде Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счётом 2:3.

В составе сборной Англии забитыми голами отметились полузащитник Джуд Беллингем (дубль) и Харри Кейн. За мексиканцев забивали Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Норвегией.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sofascore.com
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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 07:08
Жаль конечно мексов, но бриты оказались сильнее, убедительнее.

Пока у Мексики по пути наверх, начиная с группы, была щадящая сетка, они выглядели внушительно и даже не пропускали мячей.
Однако, первый же серьёзный соперник накидал им и этот путь прикрыл.

То, что мексы не забьют третий, стало понятно после того, как в районе 80-83' они трижды подряд исполнили безадресные кроссы в штрафную соперника. Они были расконцентрированы и не понимали, как им вскрывать оборону англичан.

При этом, не будем забывать, что бОльшую часть второго тайма плюс 11 компенсированных минут мексы играли в большинстве. Но мало что создали, хотя
и владели мячом.
Так важные матчи не выигрывают..

Непонятно, почему остался на лавке Чавес, сыгравший, и то на замене, только
в стартовом матче группы.
При вскрытии низкого блока, к которому англичане откатились после своего удаления, дальние удары- первейшее средство.

А кто у Мексики отлично владеет пушечным дальним ударом?
Правильно, Луис Чавес.
Тренеру, разумеется, виднее, кого выпускать, может Чавес банально не готов.
Но если так, то тем хуже для Мексики..

А англичан стОит поздравить. Многие после нескольких невыразительных матчей списали их со счетов, но они вновь смогли заставить говорить о себе. Считалось, что играет только Кейн. Сегодня, однако, к нему присоединился Джуд.
Так, глядишь, и остальные подтянутся..)
Mangur
Mangur
сегодня в 07:02
Печально. Была надежда что вышибуд англичан , мексиканцы
LOpp
LOpp
сегодня в 06:58
Крутой матч был, жаль не смотрел))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:46
Кейн и Холланд − голевые машины. Тем интереснее будет их противостояние в 1/4.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 06:43
Спасибо ВК и тем, кто стримил матч.
А матч ТВ, чтобы вы подавились от жадности.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:34
Обе команды сражались! Англия стойко отбивалась от неиствой Мексики на её территории. Вышла из окружения с высоко поднятой головой! По "ретро фм" крутят "life is life". Точнее не скажешь.
Англия - Норвегия в 1/4. Да, ребята, вечер перестаёт быть томным)
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 06:31
Матч огонь! Мексика все время атаковала но реальных моментов забить у нее было крайне мало, в основном были безадресные навесы с которыми англичане справлялись без проблем. Креатива команде явно не хватало. Англия побеждает на классе. Лидеры сборной Беллингем и Кейн сделали игру. Англия прошла испытание Ацтекой. Молодцы.
112910415
112910415
сегодня в 06:24
яркий событийный матч !
UncleZack
UncleZack
сегодня в 06:20
Браво Мексика,бойцы.
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