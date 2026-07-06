Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:15

Сборная Мексики уступила команде Англии в матче 1/8 финала ЧМ -2026 со счётом 2:3.

В составе сборной Англии забитыми голами отметились полузащитник Джуд Беллингем (дубль) и Харри Кейн. За мексиканцев забивали Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.