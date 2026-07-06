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Анчелотти готов остаться в сборной Бразилии

сегодня, 09:06

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил о готовности продолжить работу с командой после вылета с ЧМ-2026. «Пентакампеоны» уступили Норвегии 0:2 в 1/8 финала.

Мы будем продолжать работать с этой сборной, искать новые идеи. То же самое, что мы делали в этом году.

Думаю, работа была хорошей, но футбол такой: иногда приходится справляться с горечью поражения. Я к этому привык. Мы справимся, придав новый импульс работе.

Очевидно, что нам нужны новые молодые таланты. Бразильский футбол нуждается в том, чтобы получить новых игроков топ-уровня.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 10:06
Директор федерации уже заявил, в общем, он остаётся...
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 09:52
Анчелотти полностью провалил турнир. Никаких идей. Игры нет. Ему лучше уйти в отставку. Но видимо сам не он не подаст в отставку. Хочет неустойку получить. Бразильская федерация поступила глупо продлив с ним контракт до 2030 года. Следовало сначала посмотреть на результат Чемпионата мира а уже потом принимать решение.
6mtn7m49uh9e
6mtn7m49uh9e
сегодня в 09:46
Папа готов... а вот федерация Бразилии готова ли?
jaa4hqr649fr
jaa4hqr649fr
сегодня в 09:46
Провалился . Ничего толком не показал . Это не Реал и Милан где мировое господство в плане денег и сфер влияния . Домой пора и тренировать своих
112910415
112910415
сегодня в 09:44
неужели возможно остаться после такого опустошающего результата ?
u26s3g2y5bkj
u26s3g2y5bkj
сегодня в 09:42
ну что....выполнили и уже перевыполнили все задачи на этот турнир норвежцы! Но уж если ты проходишь Бразилию, имеешь в своем составе Холанна, то почему бы и самые дерзкие мечты не попытаться воплотить в реальность!?
Mangur
Mangur
сегодня в 09:33
Врятли оставят. Не оправдал надежд Анчелотти в Бразилии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:26
Удачи в будущем со сборной. Без поражений нет побед.
vv66txw4af23
vv66txw4af23
сегодня в 09:14
Ну во-первых не 0-2 ,а 1-2-пенальти реализовал НЕЙМАР не оставив вратарю Норвегии ни единого шанса,а во вторых Анчелотти никому больше не нужен!
Гость
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