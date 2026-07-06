Анчелотти готов остаться в сборной Бразилии

Наставник сборной Бразилии заявил о готовности продолжить работу с командой после вылета с ЧМ -2026. «Пентакампеоны» уступили Норвегии 0:2 в 1/8 финала.

Мы будем продолжать работать с этой сборной, искать новые идеи. То же самое, что мы делали в этом году.

Думаю, работа была хорошей, но футбол такой: иногда приходится справляться с горечью поражения. Я к этому привык. Мы справимся, придав новый импульс работе.

Очевидно, что нам нужны новые молодые таланты. Бразильский футбол нуждается в том, чтобы получить новых игроков топ-уровня.