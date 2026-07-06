Кейн о поединке с Мексикой: «Это был сумасшедший матч»

сегодня, 10:18

Капитан сборной Англии после победы над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира признался, что гордится характером своей команды.

По словам форварда, англичанам пришлось проявить максимум самоотдачи, особенно после удаления защитника Джарелла Куансы, который получил красную карточку за опасную игру и оставил команду в меньшинстве почти на две трети встречи.

«Это был сумасшедший матч. Нам пришлось бороться и искать способ добиться победы», — сказал Кейн после финального свистка.

Нападающий также отметил, что практически сорвал голос, празднуя успех вместе с партнерами и английскими болельщиками.

«Я только что закончил петь с командой и фанатами, поэтому мне даже трудно говорить. Атмосфера, значение этого матча, обстоятельства — все было против нас, но мы нашли путь к победе», — заявил капитан сборной Англии.