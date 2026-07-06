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Кейн о поединке с Мексикой: «Это был сумасшедший матч»

сегодня, 10:18
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Капитан сборной Англии Харри Кейн после победы над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира признался, что гордится характером своей команды.

По словам форварда, англичанам пришлось проявить максимум самоотдачи, особенно после удаления защитника Джарелла Куансы, который получил красную карточку за опасную игру и оставил команду в меньшинстве почти на две трети встречи.

«Это был сумасшедший матч. Нам пришлось бороться и искать способ добиться победы», — сказал Кейн после финального свистка.

Нападающий также отметил, что практически сорвал голос, празднуя успех вместе с партнерами и английскими болельщиками.

«Я только что закончил петь с командой и фанатами, поэтому мне даже трудно говорить. Атмосфера, значение этого матча, обстоятельства — все было против нас, но мы нашли путь к победе», — заявил капитан сборной Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:28
давай, Харри !
МЯЧ нужен !
Capral
Capral
сегодня в 12:19
Давай, Гарри, жги!!!!!!! Я человеку обещал- сфоткать тебя с ЗМ!!!!!!! Не подведи, Дорогой!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:18
Давай, Гарри, удачи с ЗМ
salleeh
salleeh
сегодня в 10:54
Болею за сборную Англии только из-за Кейна, пусть от получит 3М…
Гость
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