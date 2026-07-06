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Почеттино об отмене дисквалификации Балогуна: «Хороший день для футбола»

сегодня, 10:29
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рад, что ФИФА отменила дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ против Бельгии. Нападающий был удален в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной.

Это хороший день для футбола. Такие решения позволяют хотя бы частично исправлять последствия ошибочных судейских решений.

Я считаю, что нас и так сильно наказали в игре с боснийцами, так как мы играли вдесятером 30 минут. Это было полностью несправедливо, так как мы все согласились, что этой красной карточки не должно было быть.

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Все комментарии
Али Диа
Али Диа
сегодня в 12:28
Футбол родился в Англии, а умирает в США… (
Triem
Triem
сегодня в 12:03
США устроит "хороший день" не только для футбола!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:54
Из трёх хозяев чемпионата, США ведёт себя слишком... То там на брата-близнеца главного тренера Египта полицейский дерзит, кричит: "назад ", то часами проверяют иранцев, давя на иранскую сборную, то какого-то судью не допустили к ЧМ, теперь, вот после красной карточки игрок США, выйдет играть против Бельгии...
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