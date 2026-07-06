Почеттино об отмене дисквалификации Балогуна: «Хороший день для футбола»

Главный тренер сборной США рад, что ФИФА отменила дисквалификацию форварда на матч 1/8 финала ЧМ против Бельгии. Нападающий был удален в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной.

Это хороший день для футбола. Такие решения позволяют хотя бы частично исправлять последствия ошибочных судейских решений.

Я считаю, что нас и так сильно наказали в игре с боснийцами, так как мы играли вдесятером 30 минут. Это было полностью несправедливо, так как мы все согласились, что этой красной карточки не должно было быть.