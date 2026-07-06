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Аленичев: «Франция уже в полуфинале»

сегодня, 10:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко09.07.2026 в 23:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает Францию однозначным фаворитом встречи 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко.

Французы, думаю, уже в полуфинале. Да, Марокко не подарок, но почти не сомневаюсь, что действующие вице-чемпионы мира пройдут эту команду. Более того, уверен, что сами французы уже просчитывают варианты, на кого попадут, хотя публично говорить об этом, безусловно, не станут. Многим финал сейчас видится Франция — Аргентина. А вот я не спешил бы — у Месси и Ко тяжелая половина сетки, где возможны любые варианты.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:23
Я, к сожалению, не смотрел, буду сейчас в записи смотреть )
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:22
Но ЗМ, Кейну!!!!!!!)))))))
Ты оказался прав- матч получился огненным, даже Гарри, это подтвердил...
Sergo81
Sergo81
сегодня в 11:56
Всё правильно. Финал Франция-Англия, скорее всего. Франция чемпион
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 11:38, ред.
Добавлю немного по текущему процессу для размышлений (на медне европейцы прошли 2 команды из континентальной америки). В этом контексте у меня в сетевом ресурсе перед ЧМ была заметка. "Благотворец-Юпитер с конца июня переходит в знак Льва, по простому говоря создавая больше удачливости странам, например КОРОЛЕВСТВАМ (Лев и Юпитер связаны с королевской властью), коих мы уже видим в дальнейшей сетке уже 3 - Марокко, Норвегия, Англия. В этом смысле не исключена и победа в ЧМ одной из этих команд. Добавлю что по Юпитерианскому циклу (12 лет, то есть 24, 36, 48, 60) - прикидывайте товарищи 60 например у какой команды работает? Правильно.....!)
5cn55aacw72g
5cn55aacw72g
сегодня в 10:39
Непонятно, почему все ждут в финале Аргентину, очевидно же, что сильнейшая команда в той половине сетки - Англия. Если Норвегия каким-то чудом не остановит ее, то Англия уже в финале. Причем в гипотетическом финале Франция - Англия далеко не факт, что французы будут фаворитом
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:38
Что он вообще говорит, с таким то футбольным опытом.
Он еле еле никакущий парагвай прошли, а тут 90 мин с Марокко
Гость
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