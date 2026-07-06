Аленичев: «Франция уже в полуфинале»

Бывший игрок сборной России считает Францию однозначным фаворитом встречи 1/4 финала ЧМ -2026 против Марокко.

Французы, думаю, уже в полуфинале. Да, Марокко не подарок, но почти не сомневаюсь, что действующие вице-чемпионы мира пройдут эту команду. Более того, уверен, что сами французы уже просчитывают варианты, на кого попадут, хотя публично говорить об этом, безусловно, не станут. Многим финал сейчас видится Франция — Аргентина. А вот я не спешил бы — у Месси и Ко тяжелая половина сетки, где возможны любые варианты.