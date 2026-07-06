Хендерсон попал в больницу после празднования в матче с Мексикой

сегодня, 11:09

Полузащитник сборной Англии получил травму после победного матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики (3:2).

36-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле после финального свистка — его унесли на носилках. По информации британских СМИ , Хендерсон получил повреждение, когда во время празднования победы перелезал через рекламные щиты, зацепился и неудачно упал на руку.

Незадолго до этого полузащитник получил желтую карточку за споры с главным арбитром, несмотря на то что весь матч провел на скамейке запасных и не появился на поле.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что Хендерсон был доставлен в больницу с травмой запястья. Участие опытного хавбека в оставшихся матчах чемпионата мира остается под вопросом.