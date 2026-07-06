Хендерсон попал в больницу после празднования в матче с Мексикой

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму после победного матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики (3:2).
36-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле после финального свистка — его унесли на носилках. По информации британских СМИ, Хендерсон получил повреждение, когда во время празднования победы перелезал через рекламные щиты, зацепился и неудачно упал на руку.
Незадолго до этого полузащитник получил желтую карточку за споры с главным арбитром, несмотря на то что весь матч провел на скамейке запасных и не появился на поле.
Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что Хендерсон был доставлен в больницу с травмой запястья. Участие опытного хавбека в оставшихся матчах чемпионата мира остается под вопросом.