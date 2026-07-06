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Хендерсон попал в больницу после празднования в матче с Мексикой

сегодня, 11:09
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму после победного матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики (3:2).

36-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле после финального свистка — его унесли на носилках. По информации британских СМИ, Хендерсон получил повреждение, когда во время празднования победы перелезал через рекламные щиты, зацепился и неудачно упал на руку.

Незадолго до этого полузащитник получил желтую карточку за споры с главным арбитром, несмотря на то что весь матч провел на скамейке запасных и не появился на поле.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что Хендерсон был доставлен в больницу с травмой запястья. Участие опытного хавбека в оставшихся матчах чемпионата мира остается под вопросом.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:29
Безумие и отвага))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:11
Вместо него должен был быть Палмер, и не по щитам ползать, а на поле креативить
Гость
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