Файзуллаев и Шомуродов получили по автомобилю после выступления на ЧМ-2026

сегодня, 11:12

Футболисты сборной Узбекистана и получили в подарок электромобили после выступления национальной команды на чемпионате мира-2026.

По данным источника, игрокам вручили китайские кроссоверы стоимостью от 800 миллионов до почти 1 миллиарда сумов в зависимости от комплектации. В пересчете это составляет примерно от 66,7 до 83,4 тысячи долларов.

Отмечается, что автомобили стали признанием заслуг футболистов, несмотря на то что сборная Узбекистана не смогла выйти из группы. Возможным спонсором подарка называется одна из частных узбекских компаний.

Файзуллаев, ранее выступавший за московский ЦСКА , вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Он отличился на 60-й минуте матча группового этапа против Колумбии.

Шомуродов забил единственный мяч узбекской команды во встрече с ДР Конго. Позднее этот гол был признан лучшим по итогам группового этапа турнира.