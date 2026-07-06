Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Роналдо считает, что Анчелотти виноват в неудаче Бразилии на ЧМ-2026

сегодня, 11:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Легендарный бразильский футболист Роналдо подверг критике наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти после вылета команды с ЧМ-2026. В воскресенье бразильцы уступили 1:2 Норвегии в 1/8 финала.

Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но сегодня он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро (форвард «Челси» — прим.) не попал в состав на чемпионат мира. У него был исключительный сезон, он в хорошей форме, и Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то другое", — сказал Роналдо.

Другой вопрос по Эндрику. Каждый раз, когда он выходил на поле, он проявлял энергию, агрессивность и непредсказуемость. Однако большую часть чемпионата мира он провел на скамейке запасных.

Подписывайся в ВК
Все новости
Почеттино об отмене дисквалификации Балогуна: «Хороший день для футбола»
Сегодня, 10:29
Кейн о поединке с Мексикой: «Это был сумасшедший матч»
Сегодня, 10:18
Анчелотти готов остаться в сборной Бразилии
Сегодня, 09:06
Тренер сборной Бельгии прокомментировал допуск Балогуна к матчу
Сегодня, 00:23
Моуриньо назвал свою черту характера, которую не знают болельщики
Сегодня, 00:07
Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
Вчера, 22:10
Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 12:26
Чего же тебя, такого умного, тренером не назначили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 