Роналдо считает, что Анчелотти виноват в неудаче Бразилии на ЧМ-2026

Легендарный бразильский футболист подверг критике наставника сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ -2026. В воскресенье бразильцы уступили 1:2 Норвегии в 1/8 финала.

Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но сегодня он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро (форвард «Челси» — прим.) не попал в состав на чемпионат мира. У него был исключительный сезон, он в хорошей форме, и Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то другое", — сказал Роналдо.

Другой вопрос по Эндрику. Каждый раз, когда он выходил на поле, он проявлял энергию, агрессивность и непредсказуемость. Однако большую часть чемпионата мира он провел на скамейке запасных.