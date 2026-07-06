Все представители РПЛ завершили выступления на ЧМ-2026

сегодня, 12:10

После вылета сборной Мексики от Англии (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 на турнире не осталось футболистов, представляющих клубы Российской премьер-лиги.

В составе мексиканской сборной выступали защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Ранее на стадии 1/8 финала турнир покинула Бразилия, за которую играли футболисты «Зенита» и . На этом же этапе Парагвай уступил Франции (0:1), а в составе южноамериканской команды выступал защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.

Еще в 1/16 финала завершила борьбу сборная Кабо-Верде, проигравшая Аргентине (2:3 после дополнительного времени). За африканскую команду играли Жилсон Беншимол из «Акрона» и Кевин Ленини, представляющий «Краснодар».

По итогам группового этапа чемпионат мира также покинули иранец Мохаммад Мохеби («Ростов»), панамец Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород») и тунисец Хазем Мастури («Динамо» Махачкала).

Форвард «Краснодара» , вызванный в сборную Колумбии, из-за травмы выбыл до конца турнира и не сможет помочь своей команде в плей-офф.