УЕФА намерен помешать Инфантино выиграть выборы президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен выдвинуть собственного кандидата на выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА), где действующему главе организации Джанни Инфантино может быть оказана серьезная конкуренция.
Об этом сообщил журналист The Guardian Ромен Молина на своей странице в социальной сети X. По его информации, в УЕФА уже ведется работа по поиску и подготовке кандидата, который сможет побороться с Инфантино за пост президента ФИФА.
В апреле Инфантино официально подтвердил, что планирует вновь баллотироваться на высшую должность в мировом футболе. Очередной конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы президента организации, пройдет 18 марта 2027 года в Марокко.
На данный момент УЕФА не раскрывает имя возможного кандидата и не комментирует информацию о подготовке к предстоящей избирательной кампании.
Казалось бы, уже такой, как Платини- Звезда мирового футбола, должен быть образцом порядочности!!! Да где там, и он- такой же...