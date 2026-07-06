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УЕФА намерен помешать Инфантино выиграть выборы президента ФИФА

сегодня, 12:42

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен выдвинуть собственного кандидата на выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА), где действующему главе организации Джанни Инфантино может быть оказана серьезная конкуренция.

Об этом сообщил журналист The Guardian Ромен Молина на своей странице в социальной сети X. По его информации, в УЕФА уже ведется работа по поиску и подготовке кандидата, который сможет побороться с Инфантино за пост президента ФИФА.

В апреле Инфантино официально подтвердил, что планирует вновь баллотироваться на высшую должность в мировом футболе. Очередной конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы президента организации, пройдет 18 марта 2027 года в Марокко.

На данный момент УЕФА не раскрывает имя возможного кандидата и не комментирует информацию о подготовке к предстоящей избирательной кампании.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:14
на в*йне все средства хороши !
hupeduugxg69
hupeduugxg69
сегодня в 13:45
А ы будем за Инфантино!
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 13:17
Да, есть такое дело. Как говорится- на нового хорошего царя не надейся...
Казалось бы, уже такой, как Платини- Звезда мирового футбола, должен быть образцом порядочности!!! Да где там, и он- такой же...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:59
Это так. Но будет ли лучше кандидат от УЕФА? Там тоже нынче жополизы. Только лижут катарцам. Так в чем разница-то?
Capral
Capral
сегодня в 12:53
Его изначально нельзя было выбирать, жо-лиз. Каждый день, только и показывают его рядом с Трампом, как он его обхаживает и зад ему лижет... Один его вид, уже говорит о многом.
8jg922uymur2
8jg922uymur2
сегодня в 12:48
Давно пора убрать коррупционера Инфантино!!!
Гость
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