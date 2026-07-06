УЕФА намерен помешать Инфантино выиграть выборы президента ФИФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) намерен выдвинуть собственного кандидата на выборы президента Международной федерации футбола ( ФИФА ), где действующему главе организации может быть оказана серьезная конкуренция.

Об этом сообщил журналист The Guardian Ромен Молина на своей странице в социальной сети X. По его информации, в УЕФА уже ведется работа по поиску и подготовке кандидата, который сможет побороться с Инфантино за пост президента ФИФА .

В апреле Инфантино официально подтвердил, что планирует вновь баллотироваться на высшую должность в мировом футболе. Очередной конгресс ФИФА , на котором состоятся выборы президента организации, пройдет 18 марта 2027 года в Марокко.